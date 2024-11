Fondi per attivare i cantieri Lavoras contro l’emergenza disoccupazione 

Una variazione di bilancio da 1 milione e 600 mila euro per attivare i cantieri Lavoras. Lo ha deciso la giunta comunale, su proposta dell’assessore del Bilancio Giuseppe Masala, intercettando così i soldi stanziati dalla Regione lo scorso giugno. Diverse le voci di spesa decise seguendo le indicazioni dei settori e, tra queste, vi sono i 230mila euro per la riqualificazione e manutenzione del verde pubblico, o i 161mila per la manutenzione, lo sgombero, la pulizia e sanificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica comunale che risultano sfitti. E ancora, per citarne solo altre tre, i 160mila per la manutenzione degli edifici comunali e i 138mila per riqualificare siti culturali e ambientali oltre ai 231mila per indicizzare e digitalizzare le pratiche cartacee presenti nell’archivio del settore Attività produttive ed Edilizia privata. «Cerchiamo di utilizzare ogni strumento possibile - dichiara il sindaco Mascia - per far fronte a quella che il territorio percepisce come una delle principali emergenze, ossia la mancanza di lavoro». (e.fl.)

