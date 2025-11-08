Fondi per ampliare i cimiteri di cinque paesi 

I cimiteri di cinque paesi ogliastrini saranno ampliati. Lanusei, Bari Sardo, Jerzu e Villagrande (per il camposanto di Villanova Strisaili) hanno beneficiato ciascuno di un finanziamento di 200mila euro, mentre il contributo stanziato per Ussassai è di 149mila euro. I cinque enti figurano nella graduatoria (provvisoria) stilata dalla Regione con destinazione specifica dei fondi. Otto le istanze ammesse ma non finanziate: Tortolì, Ilbono, Gairo, Girasole, Loceri, Lotzorai, Seui e Villagrande, che ambiva a un secondo finanziamento da destinare in questo caso al cimitero del centro matrice.

Con le risorse erogate dalla Regione, i Comuni - alcuni hanno cofinanziato gli interventi - hanno la possibilità di estendere il perimetro dei cimiteri, acquistare nuovi loculi e adeguare l’insieme di elementi per garantire maggiore decoro e sicurezza. In quasi tutti i cimiteri del territorio emerge la mancanza di spazi.

Tuttavia, anche nei centri rimasti fuori dalla rosa degli enti finanziati negli ultimi anni sono stati effettuati diversi lavori proprio per compensare la carenza di posti. Ma essendo l’indice della mortalità piuttosto elevato, quella della capienza è una criticità da tenere sempre sotto sorveglianza e alla quale le amministrazioni di turno devono trovare rimedio con nuovi interventi.

