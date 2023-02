Fondi per aiutare le nuove imprese 

Nuove opportunità per la vivacità imprenditoriale di Seulo. Alle casse comunali arrivano 41mila euro, la prima quota di un finaziamento per i Comuni marginali, con il 90 per cento a fondo perduto e il massimale della quota pubblica fissato a 21mila euro. Risorse da destinare alle nuove imprese, a quelle già costituite che acquisiranno i nuovi codici Ateco, ovvero attività artigianali, commerciali e agricole di residenti, con premialità rivolte ai giovani, alle donne e alla quota percentuale di investimento privato. Il finanziamento complessivo, 124mila euro, verrà frammentato nell'arco di un triennio.

Nei prossimi quattro mesi, i 41mila euro dovranno essere impegnati per essere rendicontati dai beneficiari del finanziamento entro il 30 maggio. L'amministrazione, nelle prossime settimane, indirà un’assemblea pubblica per illustrare alla cittadinanza le opportunità di crescita e lavoro sostenute da un finanziamento obiettivamente vantaggioso.

Il sindaco Enrico Murgia: «Soltanto creando nuove opportunità di lavoro i Comuni dell'interno possono scommettere sul futuro. L'assemblea pubblica sarà allora l'occasione per ragionare di futuro e informare la cittadinanza sulle modalità di accesso al finanziamento. I fondi sono destinati esclusivamente all'acquisto di macchinari, attrezzature e arredi». (p. m. r.)

