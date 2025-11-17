VaiOnline
Galtellì.
18 novembre 2025 alle 00:28

Fondi per 20 milioni in due anni, il Comune investe in opere pubbliche 

Quasi venti milioni di euro in finanziamenti pubblici sono stati ottenuti dall’amministrazione comunale di Galtellì guidata da Franco Solinas, in due anni di mandato.

Le risorse, provenienti soprattutto dalla Regione e da vari Ministeri, sono destinate a progetti nei settori delle infrastrutture, dell’ambiente, dell’innovazione digitale, dell’istruzione, dello sport, della cultura e della sicurezza.

Nel campo delle infrastrutture e della sicurezza stradale, sono stati stanziati fondi pari a 7,7 milioni di euro per la realizzazione della circonvallazione. Ancora, otto milioni di euro verranno impiegati per finanziare interventi di urbanizzazione, nei territori comunali di Lula e Galtellì, dal Consorzio provinciale di Nuoro e ulteriori risorse saranno destinate al potenziamento dell’impianto di potabilizzazione; un sostegno – rimarca l’amministrazione di Galtellì – anche in vista dell'Einstein Telescope.

