Fondi non spesi da dodici anni 

Gli interventi di infrastrutturazione e di bonifica sulle aree dell’ex Cartiera di Arbatax erano stati affidati al Comune nel 2012. Sono passati dodici anni e le opere non sono ancora state concluse. Tanto che, a più riprese, i 4,6 milioni di euro hanno rischiato di andare in fumo. È successo già tre volte, fra il 2017 e il 2022, e la Regione ha sempre concesso una proroga per la conclusione dei lavori. Lo stesso è accaduto adesso con un paracadute amministrativo aperto dalla Giunta Todde che posticipa i termini al 31 dicembre del 2025. Altri tredici mesi a disposizione per lavori che si collocano di diritto alla voce “interventi lumaca”.

La vicenda

Mezzo milione di euro è già stato speso per una prima tranche di lavori. Ne restano 4,1 milioni, per i quali l’assessorato dei Lavori pubblici ha chiesto e ottenuto dall’esecutivo il mantenimento delle risorse strappate per insolvenza dei termini. La stessa criticità emersa nelle scorse settimane si era presentata anche lo scorso anno, quando comunque la Regione aveva assolto il Comune sostenendo che «considerata la particolare complessità procedimentale, i ritardi nell’attuazione degli interventi non erano imputabili alla mancata diligenza dell’amministrazione comunale».

Gli interventi

Salvatore Corrias, consigliere regionale del Partito democratico, illustra l’iter amministrativo condotto nelle scorse settimane: «Si rischiava di perdere quelle risorse. Ho seguito la procedura necessaria a concedere una nuova scadenza dei termini, in modo tale che entro il 31 dicembre del prossimo anno il Comune riesca ad assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti». Nove dei 35 ettari sono ambiti da Saipem: «L’ipotesi - puntualizza Corrias - resta viva e ho sollecitato l’assessore degli Enti locali affinché la procedura venga conclusa». Soddisfatto anche il sindaco, Marcello Ladu: «Purtroppo - dichiara il primo cittadino - chi ci ha preceduto non ha assolto gli impegni al 31 dicembre 2022. I 4,6 milioni di euro per Arbatax erano ormai persi. Ringrazio il consigliere Corrias e l’assessore Antonio Piu. Non perderemo l’opportunità di concludere i lavori».

