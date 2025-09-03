Fondi Nato, retromarcia sul Ponte 

Il Ponte sullo Stretto ora fa discutere anche sul fronte internazionale, dopo le critiche arrivate dagli Usa che considerano troppo creativa l’idea di farlo rientrare tra le spese per la difesa che, dopo l’accordo in sede Nato, quest’anno dovranno salire al 5%. Ma il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Matteo Salvini getta acqua sul fuoco: «Il Ponte non avrà bisogno di fondi Nato».

Il target 5%

Il ministero ha sentito la necessità di intervenire dopo che l’ambasciatore Usa alla Nato, Matthew Whitaker, ha messo in guardia gli alleati europei dall’adottare «contabilità creative» per raggiungere la spesa del 5% del Pil in difesa, concordato a giugno scorso tra gli alleati. Quella quota del bilancio, da raggiungere entro il 2035, prevede un 3,5% destinato al riarmo tradizionale e un 1,5% a spese collaterali come infrastrutture, cybersicurezza, reti 5G, satelliti e cavi sottomarini. Da qui l’ipotesi di estendere l’interpretazione delle «spese collaterali» anche all’opera, considerata strategica, che collegherà Calabria e Sicilia.

«Uso multiplo»

«Che ci sia uso multiplo anche per motivi di sicurezza, è evidente, è nelle cose», aveva detto Salvini il 6 agosto, spiegando che se i ministri Giorgetti e Crosetto «vorranno inserirlo, l’utilizzo anche per scopi non solo civili, turistici e di lavoro c’è». Ma se gli Usa frenano e il Mit assicura che «l’opera è già interamente finanziata con risorse statali e non sono previsti fondi destinati alla Difesa», le polemiche non svaniscono. La Cgil parla di «figuraccia internazionale», per Pasquale Tridico (M5S) «la sostenibilità finanziaria del progetto è carta straccia». Angelo Bonelli di Avs rincara: «Le portaerei non passano sotto il Ponte. È un insulto all’intelligenza degli italiani spacciare cemento per difesa». E il Pd, con Anthony Barbagallo: «Altro che ponte, i cittadini calabresi e siciliani devono fare i conti con traghetti carissimi e servizi scadenti».

