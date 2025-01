Fondi milionari per le scuole 

Due milioni e seicentomila euro per opere pubbliche a Soleminis. Il commissario prefettizio ha approvato la variazione del piano di interventi con l’inserimento dei lavori straordinari di risanamento e riqualificazione della scuola media di via Sirios dichiarata inagibile nel mese di novembre del 2023 per problemi strutturali. Per completare l’intervento, il Comune ha messo a bilancio un milione e 233mila euro, quasi la metà delle risorse impegnate per il piano triennale delle opere pubbliche.

Le altre risorse andranno a finanziare i lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica della scuola elementare di via Stazione anche questa chiusa dalla scorsa primavera per infiltrazioni d’acqua. Per i due interventi serviranno circa 600mila euro. Altri 400mila euro andranno agli insediamenti produttivi con l’ampliamento della zona artigianale, mentre per il miglioramento della viabilità del centro abitato la somma impegnata è di circa 17mila euro. Quasi tutte le risorse (2,24 milioni di euro) saranno spese nel 2025 vista l’urgenza di completare i lavori nelle scuole e rimettere a disposizione le aule per gli alunni attualmente ospitati a Serdiana. (c. z)

