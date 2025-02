Fondi milionari, fronte unico  

Le imprese del territorio hanno un alleato e un luogo in più per sfruttare le ingenti risorse economiche in arrivo. È stato inaugurato ieri a Carbonia, presso i locali al primo piano dell’ex dopolavoro di piazza Roma (che oggi ospita il consiglio comunale) uno sportello condiviso da diverse associazioni datoriali. Nello specifico, ci saranno la Coldiretti, Confapi, Confartigianato Imprese Sud Sardegna e la Rete delle Professioni Tecniche area Sud Sardegna.

I servizi

Attraverso il nuovo sportello verrà offerta assistenza e accompagnamento costante alle imprese del territorio, promuovendo attività di animazione e supporto nell’accesso alle risorse disponibili per lo sviluppo economico dell’area. I soggetti interessati saranno supportati per intercettare e reinvestire nel territorio i diversi fondi a disposizione, come quelli del Just Transition Fund o quelli derivanti dal Piano Sulcis. Il sindaco Pietro Morittu è assolutamente soddisfatto della scelta di mettere a disposizioni i locali per un così importante traguardo: «In questi anni l’amministrazione si è contraddistinta per aver aperto diversi tavoli di partenariato. Da uno di questi è emersa la volontà delle associazioni di categoria di avere uno spazio fisico per l’accompagnamento e la gestione dei bandi finalizzati alla promozione economica. I locali messi a disposizione rappresentano una soluzione provvisoria e contiamo con la riorganizzazione degli spazi della grande miniera di Serbariu di trovare una soluzione permanente».

Gli interventi

Grande soddisfazione anche dai rappresentanti delle associazioni. Norella Orru, per la Confartigianato, dopo aver ringraziato «il sindaco, gli assessori Giorgia Meli e Michele Stivaletta e tutta la giunta» ha affermato «abbiamo creduto da subito all’importanza dell’unione tra le associazioni e al loro impegno sinergico. Abbiamo inaugurato non solo un luogo fisico ma un simbolo di rinnovamento e impegno collettivo». Per Alessio Lampis della confederazione della piccola e media industria privata si è davanti a «una possibilità in più per il territorio. Da oggi mettiamo insieme le forze in un unico progetto volto a fare animazione e supporto affinché queste risorse vengano investite al meglio». Per il neo eletto segretario di zona, nonché sindaco di Perdaxius Gianluigi Loru: «Un risultato importantissimo. Adesso ci impegneremo anche per far destinare fondi per la infrastrutturazione agricola di alcune parti del territorio che ne sono sprovviste e ampliare quelle già esistenti». Per Gaetano Nastasi della rete delle professioni: «Da oggi ci sarà un approccio diverso. Professioni che non dialogavano tra loro si metteranno insieme per raggiungere obiettivi comuni». All’inaugurazione era presente anche l’assessore regionale all’Industria Emanuele Cani: «Si tratta di un servizio molto utile e necessario per tutto il Sulcis Iglesiente per affrontare una novità così importante dettata dai tanti fondi a disposizione».

