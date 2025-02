«Fondi insufficienti, asili privati a rischio» 

Gli asili nido sono in forte difficoltà. Le 26 strutture private convenzionate, che svolgono un ruolo cruciale nell’offerta di servizi per la prima infanzia, lanciano un allarme: i finanziamenti comunali sono insufficienti e inadeguati rispetto ai costi reali del servizio.

Lo sostiene il consigliere comunale di Alleanza Sardegna Roberto Mura in una interrogazione al sindaco e alla Giunta. «È una situazione insostenibile che mette a rischio la loro stessa sopravvivenza e, di conseguenza, il diritto di molti bambini all'educazione e alla socializzazione», sostiene. «Attualmente, il Comune stanzia 620 euro per bambino nelle strutture convenzionate, una cifra irrisoria se confrontata con i 1.111,97 euro (Iva esclusa) destinati ai servizi in appalto. Questa sproporzione», argomenta Mura, «non solo mette a rischio la sopravvivenza delle preziose strutture convenzionate, ma mina anche la qualità del servizio offerto ai nostri piccoli. Le strutture convenzionate, che operano con gli stessi standard qualitativi degli appaltatori, si trovano a dover affrontare costi significativi per garantire un ambiente educativo adeguato e personale qualificato. La differenza di finanziamento rende insostenibile il loro impegno, mettendo a repentaglio un servizio fondamentale per molte famiglie».

