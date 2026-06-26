«Fondi in ritardo per i Candelieri» 

La Regione è in ritardo con l’assegnazione e l’erogazione dei fondi per gli spettacoli estivi e, nell’attesa, l’organizzazione per la discesa dei Candelieri di Iglesias si trova in un’affannosa salita.

Preoccupazione

La discesa ricade il 15 Agosto e celebra Sancta Maria di Mezo Gosto o festa di Santa Maria di Mezz'Agosto, in onore della Vergine Assunta, un appuntamento con la fede e la devozione che affonda le sue origini in un antico e affascinante passato. A lanciare l'allarme è l’associazione locale dei Candelieri di Iglesias, attraverso il suo presidente, Guido Borgonovo. «Purtroppo, con questa incertezza sui fondi, siamo molto in ritardo con l’organizzazione della Discesa dei Candelieri e degli eventi che la contraddistinguono. – spiega – In questa condizione non possiamo stipulare le assicurazioni, prendere accordi con gli enti interessati, avviare la pubblicità. C'è tantissimo lavoro e ora saremo costretti a lavorare a tappe forzate per non far saltare l’evento. Si lavora un anno intero per preparare l'antica manifestazione, ma poi arriva il momento in cui vanno presi gli impegni finanziari e senza avere un atto o una delibera non possiamo davvero assumerli. Fra le altre difficoltà che incontriamo non abbiamo neppure una sede dove lavorare. Qualche volta, abbiamo a disposizione un garage e altre ci arrangiamo così come possiamo fino a quando non avremo a disposizione una sede nei locali nell’ex Collegio dove sono in corso dei lavori». Ma il problema della sede ora è secondario rispetto a quello dei tempi: «Ci sono da fare passaggi molto delicati che necessitano di accordi chiari e sicuri e devono essere siglati per tempo».

Il Comune

Prendendo atto della preoccupazione del gruppo organizzatore, dal Comune arrivano parole rassicuranti e la promessa che nei prossimi giorni verrà approvata la delibera di impegno di spesa, in attesa delle decisioni della Regione sullo stanziamento generale dei fondi. «Assicuriamo il nostro impegno per l’associazione dei Candelieri e nel più breve tempo possibile ci sarà la delibera – dice l’assessora alla Cultura Carlotta Scema - e diciamo sin da ora, con totale certezza, che non c'è alcun pericolo che possa saltare la Discesa dei Candelieri a Iglesias. Si tratta di attendere i tempi tecnici, ma un appuntamento così importante e sentito in città e nel territorio può contare sulla nostra massima attenzione e impegno».

RIPRODUZIONE RISERVATA