VaiOnline
Iglesias.
27 giugno 2026 alle 00:11

«Fondi in ritardo per i Candelieri» 

L’associazione che organizza l’appuntamento sollecita la Regione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La Regione è in ritardo con l’assegnazione e l’erogazione dei fondi per gli spettacoli estivi e, nell’attesa, l’organizzazione per la discesa dei Candelieri di Iglesias si trova in un’affannosa salita.

Preoccupazione

La discesa ricade il 15 Agosto e celebra Sancta Maria di Mezo Gosto o festa di Santa Maria di Mezz'Agosto, in onore della Vergine Assunta, un appuntamento con la fede e la devozione che affonda le sue origini in un antico e affascinante passato. A lanciare l'allarme è l’associazione locale dei Candelieri di Iglesias, attraverso il suo presidente, Guido Borgonovo. «Purtroppo, con questa incertezza sui fondi, siamo molto in ritardo con l’organizzazione della Discesa dei Candelieri e degli eventi che la contraddistinguono. – spiega – In questa condizione non possiamo stipulare le assicurazioni, prendere accordi con gli enti interessati, avviare la pubblicità. C'è tantissimo lavoro e ora saremo costretti a lavorare a tappe forzate per non far saltare l’evento. Si lavora un anno intero per preparare l'antica manifestazione, ma poi arriva il momento in cui vanno presi gli impegni finanziari e senza avere un atto o una delibera non possiamo davvero assumerli. Fra le altre difficoltà che incontriamo non abbiamo neppure una sede dove lavorare. Qualche volta, abbiamo a disposizione un garage e altre ci arrangiamo così come possiamo fino a quando non avremo a disposizione una sede nei locali nell’ex Collegio dove sono in corso dei lavori». Ma il problema della sede ora è secondario rispetto a quello dei tempi: «Ci sono da fare passaggi molto delicati che necessitano di accordi chiari e sicuri e devono essere siglati per tempo».

Il Comune

Prendendo atto della preoccupazione del gruppo organizzatore, dal Comune arrivano parole rassicuranti e la promessa che nei prossimi giorni verrà approvata la delibera di impegno di spesa, in attesa delle decisioni della Regione sullo stanziamento generale dei fondi. «Assicuriamo il nostro impegno per l’associazione dei Candelieri e nel più breve tempo possibile ci sarà la delibera – dice l’assessora alla Cultura Carlotta Scema - e diciamo sin da ora, con totale certezza, che non c'è alcun pericolo che possa saltare la Discesa dei Candelieri a Iglesias. Si tratta di attendere i tempi tecnici, ma un appuntamento così importante e sentito in città e nel territorio può contare sulla nostra massima attenzione e impegno».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

meteo

Inizio d’estate con eventi estremi «Sono gli effetti del grande caldo»

Il meteorologo dell’Aeronautica: temperature alte anche nei prossimi giorni 
Alessandra Carta
Il caso.

Businco, acqua e ventilatori per superare l’emergenza Poi il climatizzatore si riavvia

L’Arnas aveva già previsto gli acquisti In serata l’annuncio: «Impianto operativo» 
Enrico Fresu
Sant’Antonio di Gallura e Calangianus contestano i progetti: «Incompatibili con la vocazione del territorio»

Torri eoliche e batterie, la rivolta del nord

Domani mattina nelle campagne di Ittiri la manifestazione promossa dai Comitati 
Andrea Busia Caterina Fiori
Il mondo antico

Rivive la transumanza, rito degli avi

Coldiretti: «È una grande opportunità di valorizzazione delle zone interne» 
Gianfranco Locci
L’esame di maturità

«Io e mia figlia diplomate assieme: che emozione»

Maria Assunta Atzeri e Alessandra Corona hanno chiuso gli studi all’istituto Agrario lo stesso giorno 
Andrea Manunza
Camera

Preferenze, parte il conto alla rovescia

Nove giorni per trovare l’accordo: Meloni in pressing, gli alleati frenano 
Strage di Viareggio

Moretti entra in cella: «Rispetto lo Stato»

L’ex numero uno delle Ferrovie si è presentato nel carcere di Orvieto 