Fondi in ritardo, il Comune batte cassa 

Il Comune di Carloforte ricorre al Tar del Lazio per chiedere al Governo e alla Regione l’ultima tranche del protocollo d’intesa “Isola ecologica del Mediterraneo”.

Il progetto risale al 2007, l’intesa era stata siglata con il ministero dell’Ambiente, la Regione, il Parco geominerario e la Provincia per realizzare azioni di salvaguardia ambientale e riduzione delle emissioni per un totale di 3 milioni di euro. Per i primi trasferimenti di fondi non ci furono problemi, ma il Comune di Carloforte lamenta il mancato trasferimento dell’ultima tranche: un milione di euro dal ministero dell’Ambiente e circa 600 mila euro dalla Regione. Soldi che, secondo il Comune, dovevano arrivare in virtù di quanto scritto nell’intesa. Il sindaco Stefano Rombi, già in occasione degli ultimi Consigli comunali, aveva annunciato l’intenzione di fare ricorso. «Riteniamo che il ministero dell’Ambiente e la Regione non possano non riconoscere al Comune la tranche mancante del finanziamento - dice - è nostro dovere percorrere ogni strada per farci riconoscere quanto riteniamo ci sia dovuto». Da qui la decisione di presentare ricorso al Tar del Lazio contro il ministero all’Ambiente e la Regione.

