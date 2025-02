Fondi in ritardo da Mase e Regione: deciderà il giudice ordinario 

Sul ricorso del Comune di Carloforte per recuperare un milione e seicentomila euro dal ministero dell’Ambiente (Mase) e dalla Regione del protocollo d’intesa “Isola ecologica del Mediterraneo”, il Tar ha rimandato tutto al giudice ordinario. In sostanza, secondo il Tar, non è la giustizia amministrativa a doversi occupare del ricorso ma la giustizia ordinaria.

Nel 2007 il Comune di Carloforte ha sottoscritto un protocollo d’intesa con Mase, Regione e altri enti. Le frizioni sono nate sulla terza tranche del finanziamento. Secondo il Comune mancavano all’appello un milione di euro dal Mase e 570 mila euro dalla Regione. Tanto che le somme, per anni, sono rimaste iscritte tra i crediti in bilancio, in attesa di essere incassate. Solo nei mesi scorsi, in un’operazione di “pulizia” dei conti comunali i soldi sono stati classificati tra i crediti inesigibili, contribuendo a creare il disavanzo, ora ripianato. Intanto il Comune ha presentato ricorso chiedendo i soldi della terza tranche del protocollo d’intesa. Nei giorni scorsi il Tar ha stabilito che se ne dovrà occupare il giudice ordinario. «Stiamo valutando – commenta il sindaco Stefano Rombi – se presentare ricorso al Consiglio di Stato o rivolgerci al giudice ordinario».

RIPRODUZIONE RISERVATA