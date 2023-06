Fondi in ritardo, conti bloccati 

Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, probabilmente non si arriverà alle date limite raggiunte in passato, quando per il via libera si era dovuto attendere il mese di ottobre, qualche volta perfino novembre. Certo è che anche quest’anno il bilancio di esercizio della Fondazione Oristano, istituzione che gestisce tutta l’attività dei beni culturali in città, sarà approvato a scadenza abbondantemente superata. Lo statuto fissa al 30 aprile il termine per presentare la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico relativo all’anno precedente. Al momento, però, tutto tace. «Stiamo per trasmettere tutta la documentazione al revisore» assicura il presidente Francesco Deriu.

I motivi

All’origine del ritardo, il solito problema: per l’effettiva liquidazione dei contributi i tempi sono piuttosto lunghi rispetto al momento della concessione. «E l’approvazione del bilancio è condizionata dall’erogazione dei contributi, che siano ministeriali, regionali o comunali - spiega Deriu - fino a quando non entriamo in possesso delle determine, le risorse non possono essere iscritte nel documento». La Fondazione deve anticipare i fondi, ma i tempi di recupero sono lunghi. «Ad esempio il Ministero finanzia i Carnevali storici, ma quest’anno il bando è stato predisposto a eventi già finiti» sottolinea il presidente. Il buco più profondo è quello che si crea per l’organizzazione della Sartiglia, fiore all’occhiello della città di Eleonora, ma anche evento dispendioso.

I conti

Quasi impossibile, insomma, chiudere i conti per tempo. Sulla questione era intervenuto anche il revisore unico dei conti, Remigio Sequi che, nella relazione a corredo del bilancio 2021, aveva avvisato la società «della necessità di ridurre il rischio di liquidità, potenzialmente destinato ad incrementarsi in un prossimo futuro». Ipotesi che Deriu allontana. «Il bilancio non è in perdita - osserva - anche per il 2022, nonostante la giostra sia stata organizzata in maniera ridotta, abbiamo ricevuto dei finanziamenti».