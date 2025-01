Fondi in cassa, ripianato il disavanzo 

La Regione ha trasferito al Comune di Carloforte i quattro milioni e mezzo necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio: si chiude così il capitolo del disavanzo milionario che è stato totalmente ripianato.

Si tratta di una notizia decisiva che segna una nuova fase nella vita del Comune di Carloforte», ha detto il sindaco Stefano Rombi.

I quattro milioni e mezzo di disavanzo erano dovuti per due milioni agli accantonamenti necessari per il mancato trasferimento delle risorse di un accordo di programma con il Ministero, il resto faceva riferimento a crediti non più esigibili maturati negli anni scorsi. Una volta certificato il disavanzo, l’amministrazione comunale ha chiesto di ricevere l’aiuto della Regione attraverso un bando specifico dedicato ai Comuni con problemi nell’equilibrio di bilancio. Ieri sono materialmente arrivati nelle casse del Comune i 4 milioni e mezzo riconosciuti dalla Regione. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA