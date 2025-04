Fondi in arrivo per la rigenerazione urbana 

A Carloforte arriveranno 850 mila euro dal bando per la Rigenerazione Urbana. Gli interventi si concentreranno su una parte delle mura di cinta e su tutta la zona circostante, incluso il Giardino di Note. «L’intervento ha come obiettivo riunire in un unico parco urbano le aree dei giardini prospicienti via dei Corallari e quelle dietro e via Santa Teresa – dice il sindaco Stefano Rombi – a questo proposito ci sarà un sistema di nuove pavimentazioni e arredi coerenti nell’immagine per entrambe le piazze. Continuiamo a lavorare con passione e entusiasmo per Carloforte e tutta la cittadinanza».

Tra le novità previste ci sono le sedute lineari, collocate in entrambe le aree dell’intervento mentre per la sostituzione della pavimentazione si procederà lungo tutto il percorso che conduce alla Porta Leone, al giardino dietro via Santa Teresa. Nella stessa zona saranno collocati due palchi scenici con la previsione di un prefabbricato a supporto degli spettacoli. «Per rafforzare la comunicazione tra le aree verdi attraversate da via dei Corallari – dice il sindaco Rombi – sarà inserito un passaggio pavimentato in pietra, in rilievo con effetto dissuasore per il traffico automobilistico. E’ previsto anche l’allestimento di un’area gioco».

