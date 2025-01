Fondi in arrivo per il porto 

Opere indispensabili nel porto di Sant’Antioco, si parte dalla diga foranea, meglio conosciuta come scogliera, e dai banchinamenti.

Si opererà grazie a un finanziamento da 1,7 milioni di euro ottenuto dalla Regione, che detiene la titolarità dell’infrastruttura portuale: i fondi sono il risultato positivo della partecipazione della Regione al bando per “Proposte progettuali di prevenzione del rischio sismico su edifici ed infrastrutture pubblici insistenti sul territorio delle isole minori”.

Per l’esame della situazione, si è svolto un sopralluogo nel porto di Sant’Antioco tra i funzionari dell’assessorato dei Lavori pubblici e il sindaco Ignazio Locci. Oggetto dell’incontro, il programma di manutenzione straordinaria delle opere di sopra-flutto e dei banchinamenti per il quale si procederà in tempi brevi alla progettazione per poi giungere fino alla gara d’appalto e all’avvio del cantiere. “Siamo molto soddisfatti dell’incontro con i funzionari dell’Assessorato ai Lavori Pubblici e il nuovo responsabile del procedimento, funzionario tecnico della Società OIS (Opere e Infrastrutture della Sardegna) – commenta il Sindaco Ignazio Locci – l’occasione è stata utile per toccare con mano la volontà di sbloccare lavorazioni ferme da troppo tempo, senza le quali non può certo essere programmato il rilancio del porto. Una infrastruttura della Regione che merita maggiori attenzioni, viste le condizioni in cui versa. Mi auguro sia la volta buona. Così come auspico che possa essere ripreso il procedimento dell’escavo del porto, per il quale sono stati stanziati ben 12 milioni di euro ma che risulta in stop, senza alcuna apparente motivazione, da oltre cinque anni. Confidiamo in questo nuovo “attivismo” degli uffici regionali e ci auguriamo di vedere presto l’avvio dei cantieri». Ma questi non sono gli unici fondi disponibili per l’esecuzione di opere indispensabili nello scalo antiochense: da tempo, infatti, risultano a disposizione 12 milioni di euro per l’escavo dei fondali portuali ma il progetto resta inspiegabilmente fermo. «Proprio su questo siamo fiduciosi - ha concluso Locci - perché abbiamo iniziato a dialogare su come affrontare i problemi che fino a questo momento hanno caratterizzato la vicenda. Non si tratta infatti di un semplice escavo ma la procedura lo inquadra dettagliatamente come una bonifica ambientale».

