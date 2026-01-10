VaiOnline
Assemini.
11 gennaio 2026 alle 00:12

Fondi extra per i dipendenti comunali 

Ecco 120mila euro per trattenere gli impiegati tentati dalla “fuga” in Regione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Più soldi per i dipendenti comunali. Lo ha deciso la Giunta guidata dal sindaco Mario Puddu, destinando 120mila euro extra per premiare la produttività di chi lavora in Municipio e soprattutto per cercare di arginare il fuggi fuggi degli impiegati e dei funzionari verso gli uffici della Regione, più attrattivi, pardon, remunerativi..

Una boccata di ossigeno, insomma, che spera di tamponare così una situazione disastrosa fotografata sei mesi fa: una pianta organica di 141 persone ne contava operative appena 83. Numeri che, con le recenti assunzioni, il Comune sta cercando disperatamente di appianare.

L’incentivo

«Il fondo del salario accessorio - ha spiegato il sindaco Mario Puddu - è stato aumentato dopo anni di blocco. La normativa introdotta nel 2025 consente a Comuni, Province e Regioni di incrementare lo stipendio dei dipendenti non dirigenti. Queste modifiche normative hanno consentito di derogare al limite storico del 2016, dandoci così la possibilità di riconoscere ai dipendenti il giusto merito per l’impegno e la dedizione profusi in questi mesi di forte carenza di personale, con una riduzione della forza lavoro che ha toccato quasi il 50% della dotazione organica».

In particolare l’amministrazione ha deliberato un aumento della parte stabile del “Fondo risorse decentrate” pari a 120mila euro per l’anno 2025, con un ulteriore incremento di ulteriori 120mila euro per il 2026. Di queste somme una quota annua di circa 64mila euro potrà essere specificamente destinata alla remunerazione degli incarichi di “elevata qualificazione”. «L’obiettivo dichiarato - ha spiegato il sindaco Mario Puddu - è armonizzare i trattamenti e sostenere la produttività, adeguando le politiche retributive alle attuali capacità di bilancio dell’Ente».

In Municipio

Sulle nuove assunzioni Puddu ha infine aggiunto: «Hanno preso servizio gran parte dei dipendenti assunti a seguito dei primi concorsi (per istruttori amministrativo-contabili e tecnici), anche se alcuni ci hanno già salutato per prendere servizio presso Enti che, nonostante gli aumenti del salario accessorio, offrono ancora retribuzioni e condizioni lavorative più appaganti. C’è stata comunque - ha concluso Puddu - una boccata di ossigeno per tutte le Aree comunali che troveranno ancor più supporto con i nuovi arrivi previsti con la conclusione del concorso per l’assunzione di agenti di Polizia locale, in corso di svolgimento, e con l’indizione dei concorsi per operatori esperti e per funzionari che avranno avvio nelle prossime settimane».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Meteo

Maestrale e freddo: l’Isola nella bufera

l C. Fiori, Onano, Spignesi
Il Comune sospende i lavori nel cantiere di Naseddu

Arzachena impone l’alt al futuro parco fotovoltaico

Andrea Busia
Barbagia.

Neve e ghiaccio sulle strade del Nuorese

Giorgio Ignazio Onano
Decine di pazienti sulle barelle per giorni: nei reparti mancano posti letto per i ricoveri

Pronto soccorso, bombe a orologeria

Gli ospedali di Cagliari presi d’assalto, file di ambulanze in attesa 
Cristina Cossu
La storia

«X Factor, la prof e tanta sofferenza, ma ora siamo felici»

Il grande sostegno di Sinnai: il 13 presenta il disco a Cagliari 
La storia

Gli scavi a Ruinas, dove i nuragici temevano il vento

L’archeologo: «Solo tracce molto antiche, qui si viveva in pace. Il nemico? Il maestrale» 
Giuseppe Deiana
Su Videolina parla l’avvocato esperto di trasporti

«Gli aeroporti ai privati? Nell’Isola è necessaria la massima trasparenza»

Paolo Angius: addizionale comunale da abolire, le low cost sono una risorsa 
Nicola Scano
Lo scontro

Opposizioni all’attacco «No al referendum per fermare Meloni»

Comincia la corsa in vista del voto: «Primo passo per governare il Paese» 