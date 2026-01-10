Fondi extra per i dipendenti comunali 

Più soldi per i dipendenti comunali. Lo ha deciso la Giunta guidata dal sindaco Mario Puddu, destinando 120mila euro extra per premiare la produttività di chi lavora in Municipio e soprattutto per cercare di arginare il fuggi fuggi degli impiegati e dei funzionari verso gli uffici della Regione, più attrattivi, pardon, remunerativi..

Una boccata di ossigeno, insomma, che spera di tamponare così una situazione disastrosa fotografata sei mesi fa: una pianta organica di 141 persone ne contava operative appena 83. Numeri che, con le recenti assunzioni, il Comune sta cercando disperatamente di appianare.

L’incentivo

«Il fondo del salario accessorio - ha spiegato il sindaco Mario Puddu - è stato aumentato dopo anni di blocco. La normativa introdotta nel 2025 consente a Comuni, Province e Regioni di incrementare lo stipendio dei dipendenti non dirigenti. Queste modifiche normative hanno consentito di derogare al limite storico del 2016, dandoci così la possibilità di riconoscere ai dipendenti il giusto merito per l’impegno e la dedizione profusi in questi mesi di forte carenza di personale, con una riduzione della forza lavoro che ha toccato quasi il 50% della dotazione organica».

In particolare l’amministrazione ha deliberato un aumento della parte stabile del “Fondo risorse decentrate” pari a 120mila euro per l’anno 2025, con un ulteriore incremento di ulteriori 120mila euro per il 2026. Di queste somme una quota annua di circa 64mila euro potrà essere specificamente destinata alla remunerazione degli incarichi di “elevata qualificazione”. «L’obiettivo dichiarato - ha spiegato il sindaco Mario Puddu - è armonizzare i trattamenti e sostenere la produttività, adeguando le politiche retributive alle attuali capacità di bilancio dell’Ente».

In Municipio

Sulle nuove assunzioni Puddu ha infine aggiunto: «Hanno preso servizio gran parte dei dipendenti assunti a seguito dei primi concorsi (per istruttori amministrativo-contabili e tecnici), anche se alcuni ci hanno già salutato per prendere servizio presso Enti che, nonostante gli aumenti del salario accessorio, offrono ancora retribuzioni e condizioni lavorative più appaganti. C’è stata comunque - ha concluso Puddu - una boccata di ossigeno per tutte le Aree comunali che troveranno ancor più supporto con i nuovi arrivi previsti con la conclusione del concorso per l’assunzione di agenti di Polizia locale, in corso di svolgimento, e con l’indizione dei concorsi per operatori esperti e per funzionari che avranno avvio nelle prossime settimane».

