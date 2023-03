«Fondi europei, serve un cambio di passo» 

Un incontro «nel quale ho ribadito la volontà di fare di Cagliari una delle nuove capitali del Mediterraneo», ha aggiunto Truzzu, che ha consegnato al ministro «un dossier con le principali azioni in campo, dalla riqualificazione del frontemare che va da Giorgino a Calamosca, con focus particolare sulla passeggiata di Boeri, fino alla rigenerazione di Sant’Elia che vedrà anche la nascita del nuovo stadio “Gigi Riva”. Parliamo di investimenti per 300 milioni. Avvieremo con il ministero i primi contatti per costruire la trincea di via Roma», cioè il percorso sotterraneo che consentirà di far sparire le auto davanti ai portici. Fitto ha anche affrontato i temi dell’insularità e della continuità territoriale. «C’è stato un primo passo importante a livello europeo», ha spiegato il ministro facendo riferimento alla risoluzione sui diritti delle isole approvata la scorsa estate, «ora si tratta di far diventare centrale questo argomento, di cui mi sono occupato quando ero capogruppo dei conservatori nel parlamento Ue».

E allora? «Il sistema va cambiato, il nostro obiettivo è questo. Servono risposte organiche e operative. In sintesi: vogliamo evitare che si continui a polverizzare la spesa in mille rivoli di piccoli interventi ma vorremo invece concentrarla su cantieri e progetti strategici, finalizzati a cambiare strutturalmente i territori». Non è un caso che il ministro, ieri a Cagliari per una serie di appuntamenti, abbia discusso con il sindaco Paolo Truzzu di un nuovo «patto per la città».

I soldi ci sono. Ma non sempre gli enti locali – Regioni, Città metropolitane, Comuni – sono pronti a spenderli. Il report del Governo sui fondi europei e nazionali di coesione 2014-2020 fotografa le difficoltà della burocrazia italiana (e sarda) nell’impiegare i 126 miliardi a disposizione. «La spesa è ferma al 34%», dice il ministro agli Affari europei Raffaele Fitto, che tra le varie deleghe ha anche quelle per Pnrr, Sud e Politiche di coesione, «questa non è l’opinione del Governo, ma un’analisi che si basa su tre elementi di fondo: il rapporto della Commissione Ue, i dati della Corte dei Conti e i numeri della Ragioneria generale dello Stato. Quindi una criticità oggettiva esiste».

I soldi ci sono. Ma non sempre gli enti locali – Regioni, Città metropolitane, Comuni – sono pronti a spenderli. Il report del Governo sui fondi europei e nazionali di coesione 2014-2020 fotografa le difficoltà della burocrazia italiana (e sarda) nell’impiegare i 126 miliardi a disposizione. «La spesa è ferma al 34%», dice il ministro agli Affari europei Raffaele Fitto, che tra le varie deleghe ha anche quelle per Pnrr, Sud e Politiche di coesione, «questa non è l’opinione del Governo, ma un’analisi che si basa su tre elementi di fondo: il rapporto della Commissione Ue, i dati della Corte dei Conti e i numeri della Ragioneria generale dello Stato. Quindi una criticità oggettiva esiste».

La proposta

E allora? «Il sistema va cambiato, il nostro obiettivo è questo. Servono risposte organiche e operative. In sintesi: vogliamo evitare che si continui a polverizzare la spesa in mille rivoli di piccoli interventi ma vorremo invece concentrarla su cantieri e progetti strategici, finalizzati a cambiare strutturalmente i territori». Non è un caso che il ministro, ieri a Cagliari per una serie di appuntamenti, abbia discusso con il sindaco Paolo Truzzu di un nuovo «patto per la città».

I progetti

Un incontro «nel quale ho ribadito la volontà di fare di Cagliari una delle nuove capitali del Mediterraneo», ha aggiunto Truzzu, che ha consegnato al ministro «un dossier con le principali azioni in campo, dalla riqualificazione del frontemare che va da Giorgino a Calamosca, con focus particolare sulla passeggiata di Boeri, fino alla rigenerazione di Sant’Elia che vedrà anche la nascita del nuovo stadio “Gigi Riva”. Parliamo di investimenti per 300 milioni. Avvieremo con il ministero i primi contatti per costruire la trincea di via Roma», cioè il percorso sotterraneo che consentirà di far sparire le auto davanti ai portici. Fitto ha anche affrontato i temi dell’insularità e della continuità territoriale. «C’è stato un primo passo importante a livello europeo», ha spiegato il ministro facendo riferimento alla risoluzione sui diritti delle isole approvata la scorsa estate, «ora si tratta di far diventare centrale questo argomento, di cui mi sono occupato quando ero capogruppo dei conservatori nel parlamento Ue».

I nodi

I fondi assegnati con la legge Finanziaria per favorire la mobilità delle isole (2,5 milioni per la Sardegna nel 2023) sono stati giudicati insufficienti dalla Giunta regionale, che ha impugnato la legge di fronte alla Corte Costituzionale. Su questo aspetto Fitto dribbla le domande: «Noi stiamo facendo un ragionamento organico su tutte le risorse disponibili, non voglio intervenire nel dettaglio delle singole questioni. L’idea è di coordinare i fondi di coesione, di sviluppo coesione e del Pnrr per trovare soluzioni complessive. È quello che faremo già nei prossimi giorni».

Ma la visita in città del ministro – invitato alla Scuola di formazione politica dei Riformatori sardi – è stata l’occasione anche per incontrare in municipio i vertici di Fratelli d’Italia: oltre al sindaco Truzzu anche la senatrice Antonella Zedda e i deputati Salvatore Deidda e Francesco Mura. Sullo sfondo ci sono le elezioni regionali: «Ma l’argomento», ha precisato Truzzu, «non è all’ordine del giorno». Almeno per ora.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata