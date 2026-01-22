VaiOnline
La Maddalena.
23 gennaio 2026 alle 00:11

Fondi europei per un chiosco, ex assessore indagato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Blitz della Procura Europea (European Public Prosecutor’s Office) in Gallura. La procuratrice Laura Codruţa Köves e i pm di Tempio hanno aperto una inchiesta per una presunta frode ai danni dell’Unione, sono iscritti nel registro degli indagati, l’ex assessore comunale maddalenino, Claudio Tollis e il nipote, Alessio Brunetti. Le contestazioni sono truffa aggravata e indebita percezione di erogazioni pubbliche. Le indagini sono state affidate alla Guardia di Finanza di Palau e riguardano una società di La Maddalena. L’attenzione della Procura Europea è concentrata sull’iter di erogazione di finanziamenti (garantiti dalla Cassa Depositi e Prestiti e dal Fondo PMI) e di aiuti pubblici, concessi a fondo perduto, per complessivi 170mila euro. Secondo i pm il contributo pubblico per la realizzazione di un chiosco sulla spiaggia del Cardellino è stato incassato, ma l’opera non sarebbe stata mai realizzata. Claudio Tollis, secondo le Fiamme Gialle di Palau, è l’amministratore di fatto della società, mentre il nipote è l’intestatario. L’ex assessore avrebbe proceduto in questo modo perché, secondo i finanzieri, era in una situazione di incompatibilità. Il personale delle Fiamme Gialle ha eseguito un sequestro preventivo per circa 90mila euro. I difensori degli indagati, Luigi Esposito e Patrizia Tollis, hanno già impugnato il provvedimento.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone.

Ora l’allerta rossa è per il traffico

La 195 chiusa, tutti in coda per ore. Le stime di Anas: sette giorni di lavoro 
Dopo il ciclone

Ingorghi e auto lumaca, a due all’ora per Cagliari

Il traffico concentrato sulla consortile di Macchiareddu: viaggio-odissea per arrivare al semaforo di Elmas sulla 130 
Piera Serusi
Dopo il ciclone

Piogge record e sprechi: «Connettere gli invasi»

A Maccheronis il paradosso della diga piena a metà  che sta scaricando in mare milioni di metri cubi 
Giuseppe Deiana
Dopo il ciclone

Le barriere in cemento salvano i locali

Cala Gonone, i titolari si sono attrezzati prima della mareggiata. «Danni? Cento euro» 
Gianfranco Locci
Capoterra.

«Dobbiamo tutto ai nostri amici»

Ivan Murgana
Dopo il ciclone

«Il mio ristorante sepolto da alghe e sabbia»

Il Frontemare a Quartu è fra i più colpiti, arriva l’aiuto degli altri imprenditori 
Riccardo Spignesi
dopo il ciclone

Il Consiglio spaccato sull’emergenza

L’opposizione: fondo in manovra per i danni. La replica: meglio nell’assestamento 
Roberto Murgia