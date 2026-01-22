Fondi europei per un chiosco, ex assessore indagato 

Blitz della Procura Europea (European Public Prosecutor’s Office) in Gallura. La procuratrice Laura Codruţa Köves e i pm di Tempio hanno aperto una inchiesta per una presunta frode ai danni dell’Unione, sono iscritti nel registro degli indagati, l’ex assessore comunale maddalenino, Claudio Tollis e il nipote, Alessio Brunetti. Le contestazioni sono truffa aggravata e indebita percezione di erogazioni pubbliche. Le indagini sono state affidate alla Guardia di Finanza di Palau e riguardano una società di La Maddalena. L’attenzione della Procura Europea è concentrata sull’iter di erogazione di finanziamenti (garantiti dalla Cassa Depositi e Prestiti e dal Fondo PMI) e di aiuti pubblici, concessi a fondo perduto, per complessivi 170mila euro. Secondo i pm il contributo pubblico per la realizzazione di un chiosco sulla spiaggia del Cardellino è stato incassato, ma l’opera non sarebbe stata mai realizzata. Claudio Tollis, secondo le Fiamme Gialle di Palau, è l’amministratore di fatto della società, mentre il nipote è l’intestatario. L’ex assessore avrebbe proceduto in questo modo perché, secondo i finanzieri, era in una situazione di incompatibilità. Il personale delle Fiamme Gialle ha eseguito un sequestro preventivo per circa 90mila euro. I difensori degli indagati, Luigi Esposito e Patrizia Tollis, hanno già impugnato il provvedimento.

