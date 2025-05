Fondi europei, il passo lento dell’Isola 

L’Italia avrebbe a disposizione ingenti quantità di fondi provenienti dall'Unione europea, ma di fatto riesce a spenderne soltanto una quantità minima. E la Sardegna, da questo punto di vista, non fa eccezione. Anzi: l’Isola è tra le regioni più lente secondo uno studio della Uil secondo cui a più di tre anni dall'avvio della programmazione dei fondi strutturali europei per il 2021-2027, lo stato di avanzamento dei programmi registra un «andamento lento». Al 28 febbraio di quest’anno infatti, su un totale nazionale di 74,9 miliardi di euro, presenta un livello di programmazione al 17,97% (circa 13,5 miliardi di euro), con una spesa effettiva del 5,04% dei fondi a disposizione, pari a circa 3,8 miliardi di euro.

Il commento

«Alla luce di questi dati - commenta la segretaria confederale della Uil che ha coordinato il monitoraggio del servizio Lavoro, coesione e territorio sull'attuazione delle politiche di coesione europee 2021-2027 - è indispensabile, e quanto mai urgente, mettere in moto tutti i processi per assicurare velocità nonché qualità della spesa e addizionalità delle risorse».

La lentezza «nell'attuazione della politica di coesione - sottolinea - non può essere un alibi per riprogrammare gli interventi, spostando risorse verso il programma ReArm Europe perché questo significherebbe tradire il principio stesso della coesione europea basato sulla riduzione delle disuguaglianze occupazionali, sociali, territoriali, di genere, generazionali e infrastrutturali». Per quanto riguarda i programmi regionali, su 48,3 miliardi di euro, gli interventi programmati sono al 18,93%, ovvero circa 9,1 miliardi di euro, mentre la spesa effettiva è al 6,21%, 3 miliardi di euro circa. E vanno un po' meno bene i programmi nazionali affidati alle amministrazioni centrali dello Stato dove su 26,5 miliardi di euro, gli impegni ammontano al 16,23% (circa 4,3 miliardi di euro), e la spesa effettiva è al 2,91% (772 milioni di euro).

I territori

Se si analizza poi nel dettaglio la spesa effettiva dei programmi delle diverse regioni, la più «virtuosa» è la Liguria che ha rendicontato il 18,18% delle risorse; l’Emilia-Romagna il 14,43%; il Piemonte il 13,84%; la Lombardia il 12,91%; il Friuli-Venezia Giulia il 12,05%. Molto più indietro la Sicilia che si ferma all’1,19%; l’Umbria al 2,35%; la Sardegna al 2,55%; l'Abruzzo al 3,26%. Il Molise, invece, non ha rendicontato nessuna spesa effettiva. A livello nazionale, invece, ci sono 3 programmi nazionali che non hanno rendicontato nulla (Scuola e competenze; Inclusione e lotta alla povertà; Giovani, donne e lavoro), mentre hanno rendicontato una spesa effettiva vicino allo zero il programma nazionale Salute, quello Cultura e il programma Sicurezza e legalità. Per quanto riguarda infine il programma nazionale Capacità per la Coesione, la spesa effettiva si attesta all’11,96% e per il programma Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale si attesta all’8,56%.

