Dopo la nomina di una dirigente dedicata, e di una cabina di regia che coinvolge diversi settori del Municipio, il Comune cerca “due figure di comprovata specializzazione per svolgere le attività finalizzate alla realizzazione, al controllo, al monitoraggio e alla rendicontazione sugli interventi in essere ed in fase di definizione, finanziati in tutto o in parte con risorse a valere sul Pnrr e Pnc”.

