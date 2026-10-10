«Fondi europei, attenzione alle truffe» 

La criminalità organizzata ha messo da tempo gli occhi sui fondi europei, soprattutto quelli destinati alla agricoltura. Per questo c’è una sempre maggiore attenzione da parte delle forze dell’ordine nelle indagini proprio alla prevenzione e al contrasto delle truffe aggravate ai danni del bilancio dell’Unione Europea. E per un confronto sul fenomeno e sulle tecniche investigative, in Prefettura, si è tenuto un importante seminario operativo.

Un incontro presieduto da Andrea Venegoni, procuratore europeo per l’Italia nella sede centrale della Procura Europea in Lussemburgo e che ha visto la partecipazione dei magistrati della Procura Europea (Eppo) insieme ai Comandanti provinciali e dei Reparti operativi della Legione Carabinieri Sardegna. Il comandante della Legione Sardegna, Francesco Rizzo, ha posto l’accento sul valore strategico della collaborazione tra l’Arma e la Procura Europea, evidenziando quanto sia fondamentale «l’azione congiunta anche alla protezione dei fondi del Pnrr».

Il procuratore europeo Venegoni ha ringraziato l’apporto dei Carabinieri, sottolineando la delicatezza di indagini svolte in un settore caratterizzato da alti profitti illeciti e ridotti margini di rischio percepito da parte dei frodatori. L’incontro si è concluso con la presentazione e l'analisi dettagliata di specifici casi curati da alcuni reparti dell’Arma, volti a perfezionare le metodologie investigative sul campo.

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