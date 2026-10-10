SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Il convegno.
11 ottobre 2026 alle 00:41

«Fondi europei, attenzione alle truffe» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La criminalità organizzata ha messo da tempo gli occhi sui fondi europei, soprattutto quelli destinati alla agricoltura. Per questo c’è una sempre maggiore attenzione da parte delle forze dell’ordine nelle indagini proprio alla prevenzione e al contrasto delle truffe aggravate ai danni del bilancio dell’Unione Europea. E per un confronto sul fenomeno e sulle tecniche investigative, in Prefettura, si è tenuto un importante seminario operativo.

Un incontro presieduto da Andrea Venegoni, procuratore europeo per l’Italia nella sede centrale della Procura Europea in Lussemburgo e che ha visto la partecipazione dei magistrati della Procura Europea (Eppo) insieme ai Comandanti provinciali e dei Reparti operativi della Legione Carabinieri Sardegna. Il comandante della Legione Sardegna, Francesco Rizzo, ha posto l’accento sul valore strategico della collaborazione tra l’Arma e la Procura Europea, evidenziando quanto sia fondamentale «l’azione congiunta anche alla protezione dei fondi del Pnrr».

Il procuratore europeo Venegoni ha ringraziato l’apporto dei Carabinieri, sottolineando la delicatezza di indagini svolte in un settore caratterizzato da alti profitti illeciti e ridotti margini di rischio percepito da parte dei frodatori. L’incontro si è concluso con la presentazione e l'analisi dettagliata di specifici casi curati da alcuni reparti dell’Arma, volti a perfezionare le metodologie investigative sul campo.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

l’Emergenza

Caldo, siccità e incendi: in estate ottanta milioni di api in meno

Nell’Isola anche i pesticidi falcidiano gli alveari, danni ingenti 
Joseph Pintus
L’emergenza

Il Sud Italia flagellato dal maltempo

Nubifragi, allagamenti, frane ed esondazioni. «La causa? Il mare troppo caldo» 
Le giornate del Fai

Villa Couëlle diventerà il museo sulla storia della Costa Smeralda

Il complesso realizzato dall’architetto francese fu confiscato al crimine 
Claudio Ronchi
La storia

«La Sardegna mi manca ma sono a Barcellona per cercare nuove sfide»

Il neurochirurgo cagliaritano Carlo Marras: «Voglio restituire la speranza ai pazienti» 
Massimiliano Rais
L’anniversario

Il sogno perduto di Rosanna Fiori

Venticinque anni fa a Villanova Strisaili l’omicidio della signora di Barbagia Flores 
Simone Loi