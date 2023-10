Fondi e bandi,  scintille in Consiglio 

Il Consiglio comunale di ieri si è animato su due interrogazioni presentate dal gruppo di minoranza: la prima sui finanziamenti ottenuti dall’amministrazione, la seconda sul vecchio manto del Lixius, che sarebbe dovuto essere riutilizzato e invece ancora è accantonato nel deposito. L’assessore alla programmazione, Renato Pilia, ha illustrato gli interventi finanziati con l’ausilio degli assessori coinvolti. Ha storto il naso il consigliere Melis: «Onestamente se questo è il frutto di un anno di lavoro, rimaniamo delusi. La cosa ci preoccupa perché il Comune ha bisogno di interventi fondamentali. Buona parte di questi fondi sono frutto della precedente amministrazione. C’è un vuoto di risultati». Secca la replica di Pilia: «Alcuni nascono con la nuova amministrazione, è ovvio che per l’iter burocratico si sviluppano su più anni. È impensabile non dare continuità». Chiaro il sindaco Burchi: «Stiamo dotando il Comune di più progetti così da partecipare con solerzia ai bandi. I fondi freschi ci sono». Sul vecchio tappeto del Lixius ha risposto la vice sindaca Maria Tegas: «Abbiamo deciso di utilizzare il tappeto per sistemare l’esterno delle scuole, elementari e nido, e a Coroddis per l’area sportiva attrezzata. La stesura ha un costo, abbiamo partecipato a un bando. Per la parte restante, verrà fatta una manifestazione di interesse». L’utilizzo dell’erba sintetica nelle aree scolastiche non piace per nulla all’opposizione. «Dovrebbero essere utilizzati materiali un po’ più nobili». (p. cam.)

