Fondi dell’8 per mille, Mantovano testimone nel processo Becciu 

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, sarà testimone al processo in cui sono imputati, in Tribunale a Sassari, Tonino Becciu, fratello del cardinale Angelo, e Corrado Melis, vescovo di Ozieri. Le accuse che li hanno portati in aula sono quelle, secondo la procura della Repubblica, di aver, dal 2013 al 2016, stornato i fondi dell’8 x mille dalla diocesi di Ozieri alla cooperativa Spes di cui è presidente proprio Becciu. Su quest’ultimo pendono anche le ipotesi di peculato e riciclaggio insieme al vescovo di Ozieri, a don Mario Curzu, direttore della Caritas diocesana ozierese, a don Francesco Ledda, economo della Diocesi di Ozieri, a Giovanna Pani, vicedirettore della Caritas e socia della cooperativa Spes e a Maria Luisa Zambrano, figlia della Pani. Di favoreggiamento personale sono accusati Franco Demontis, Luca Saba e Roberto Arcadu, quest’ultimo anche di false informazioni fornite al pm. In udienza sono state depositate le liste dei testi che, per quanto riguarda il pubblico ministero Gianni Caria, sommano a circa 45 mentre quelle dei due avvocati della difesa, Ivano Iai e Antonello Patané, arrivano a 19 per il primo e a 40 per il secondo. Il contrasto tra le parti è avvenuto in merito a due testimonianze chieste da Iai, quelle di Mantovano, appunto, che dovrebbe riferire sull’uso dei fondi dell’8 x mille dal punto di vista dello Stato, e di Raffaele Coppola, giurista ed ex procuratore generale della Corte d’Appello dello Stato della Città Vaticana, che Iai intende sentire come consulente tecnico. La pubblica accusa si è opposta alle istanze rendendo necessario che il collegio, presieduto da Giancosimo Mura, a latere Monia Adami e Sara Pelicci, si ritirasse per deliberare in merito. I giudici hanno però solo disposto di contenere la lista testi rinviando al 17 settembre per l’audizione dei primi tre testimoni del pm, legati tutti alle indagini.

