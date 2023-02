Fondi del Pnrr per la caserma 

Dalla vecchia sede della via Roma all’ingresso dell’abitato, la caserma di Sinnai era stata trasferita tanti anni fa nel rione di Sant’Isidoro, trovando alloggio presso l’ex Centro diurno per anziani. Doveva essere una scelta provvisoria. I militari sono invece ancora ospitati in quei locali.

«Dopo un’attenta valutazione delle caratteristiche del territorio comunale -dice l’assessora ai Lavori pubblici Aurora Cappai - abbiamo proposto a finanziamento una nuova caserma, da realizzare in un’area comunale vicino al Centro diurno per anziani. La Regione, a settembre, ci ha comunicato di voler destinare due milioni di euro: la caserma sorgerà in un polo centrale, facilmente raggiungibile dai cittadini».

«Bene restituire il fabbricato agli anziani. Sono anche favorevole - dice il consigliere di “Sinnai libera” Aldo Lobina - alla costruzione della nuova caserma. Come ho già detto in altre occasioni, sarebbe però opportuno indicare un’area diversa. La scelta del Comune cade sull’Orto di Pautasso, un’area che, a mio parere, va conservata e trasformata in parco».

E intanto va avanti la redazione del progetto definitivo esecutivo per la riqualificazione dell'ex Cinema Roma. I lavori devono essere appaltati entro fine luglio. I tempi sono dettati dal finanziamento di un milione di euro ottenuto tramite bando Pnrr. Un progetto preliminare redatto nel 2014 grazie ai fondi “Pisu” (Programma integrato di sviluppo urbano) che fino ad oggi non aveva trovato copertura.

Prevista la riqualificazione della struttura e la realizzazione di un grande spazio espositivo, per manifestazioni, attività formative e attività creative.