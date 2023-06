Fondi del Pnrr, in campo la Finanza  

In ballo c’è la spesa di 330 milioni, tra comune di Cagliari e Città Metropolitana. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è un enorme contenitore di progetti e finanziamenti e per questo è necessario prevenire gli illeciti.

Da qui la firma, ieri mattina a Palazzo Bacaredda, di un Protocollo d’intesa tra Comune, Città Metropolitana e Guardia di Finanza per il controllo dei progetti realizzati con le risorse del Pnrr: 220 milioni riguardano il capoluogo e 110 la Città Metropolitana.

Tutela dei cittadini

«L’obiettivo è quello di creare un presidio di legalità a garanzia di tutti i cittadini e di tutte le imprese, in considerazione del fatto che vogliamo spendere tutte le risorse a disposizione nell’interesse dei concittadini», ha spiegato il sindaco Paolo Truzzu. «Il Comune dev’essere una casa di vetro, tutto deve essere controllabile e ringrazio la Guardia di Finanza per una collaborazione nata da diverso tempo».

Per il Generale Massimiliano Mora, comandante Provinciale della Finanza, «si opererà per la corretta attuazione del piano e la realizzazione delle opere per promuovere la crescita e la competitività del tessuto economico e sociale della città. Lo poniamo in atto», ha aggiunto, «seguendo le direttive che ci provengono dal Comando Generale, per incrementare l’attività d’intesa con gli enti locali in adesione alle linee strategiche fissate dai regolamenti nazionali e che prevedono un approccio multisettoriale e stratificato nell’attività di controllo e prevenzione, incrementando la compliance dei soggetti che accederanno alle risorse».

Presidio di legalità

Secondo Massimo D’Angelosante, comandante del Nucleo Polizia economico-finanziaria di Cagliari, «il presidio di legalità va a favore dell’imprenditoria e dell’economia sarda. Queste finalità si raggiungono con un’azione di contrasto agli illeciti ma anche con un’azione di deterrenza al fianco degli enti locali». A giudizio di Stefano Mameli, direttore Generale della Città Metropolitana, «l’accordo è un elemento di tutela per i cittadini e per i nostri uffici. Sta arrivando una mole di risorse importante, bisogna lavorare insieme affinché nella fase cruciale degli appalti, ci sia collaborazione e anticipo di eventuali criticità, trattandosi di normative nuove e in continua evoluzione per evitare fenomeni che non aiutano il territorio».

