Fondi del Pnrr al Comune, resta il mistero 

Dove sono o come sono stati spesi i 115mila euro dei fondi del Pnrr assegnati al Comune di Sardara per opere pubbliche? Nove mesi dopo l’invito del Ministero dell’Interno al Comune per completare gli adempimenti necessari per la somma erogata nel 2020 al fine di evitare la restituzione per inadempienze, il mistero s’infittisce. Al momento l’unica certezza è che il Ministero si è ripreso già i soldi, mentre l’amministrazione non trova ancora alcuna spiegazione sulla destinazione della somma, nonostante l’assessore al bilancio, il vice sindaco Roberto Caddeo, per diramare la matassa e mantenere fede alle promesse di fare luce in Consiglio comunale, abbia coinvolto gli uffici competenti, tecnico e finanziario. «Le relazioni del personale – ha detto Caddeo due giorni fa in Aula - non consentono di capire se i soldi sono stati spesi e per cosa. Credo che si trovino in bilancio. Continuerò a lavorare». Una spiegazione che non ha convinto la minoranza. «A novembre – ricorda il capogruppo, Ercole Melis – con l’ultima variazione al documento contabile, abbiamo appreso che il Ministero aveva sottratto già 115 mila dal fondo per le politiche sociali. Ho chiesto spiegazioni e poi anche un accesso agli atti. La risposta è stata un secondo inserimento all’ordine del giorno dell’ultimo Consiglio. Altra sorpresa, avremmo dovuto affrontare l’argomento su una vicenda che non conosciamo, incuranti delle ripetute richieste, gli atti li abbiamo avuti poche ore prima dell’incontro. Un pasticcio. La discussione è stata bloccata e l’assessore Caddeo ha relazionato su fatti noti. Dove sono i soldi? Chi paga per eventuali errori?». ( s. r. )

