Fondi del Gal per le imprese 

Sei milioni di euro di fondi europei per le medie e piccole imprese del Sulcis Iglesiente. Le risorse saranno gestite dal Gal su delega del Centro di programmazione della Regione. A beneficiare del contributo saranno le micro, piccole e medie imprese, sia nuove che già esistenti che intendono realizzare investimenti per ampliare, ammodernare o diversificare l'attività. «Si tratta di una grandissima opportunità per il territorio – dice Cristoforo Luciano Piras, presidente del Gal – siamo certi che le imprese del Sulcis Iglesiente sapranno coglierla con entusiasmo».

Possono partecipare le imprese del territorio della ex Provincia di Carbonia Iglesias, che operano nei settori enoturismo, ricettività, ristorazione e servizi per il turismo, la cultura e l’ambiente. Il bando verrà presentato lunedì. ( f. mu. )

