Fondi dalle Isole minori per avviare nuove attività produttive 

C’è tempo fino al 30 novembre per partecipare al bando “Isole Minori” che mette in palio incentivi per giovani disoccupati che abbiano un’idea di nuova impresa per settori strategici dello sviluppo locale.

Stefano Rombi, sindaco di Carloforte, ha invitato i suoi concittadini a farsi avanti. «È l’occasione giusta per idee nuove nei settori dell’artigianato, turismo, servizi e piccole attività che valorizzino il territorio», ha detto il sindaco. Nel Sulcis Iglesiente possono partecipare i disoccupati tra i 18 e i 35 anni residenti nelle isole di San Pietro e Sant’Antioco. Deve trattarsi di idee nuove nel campo del turismo, della cultura, dell’ambiente e ambiti di intervento con impatto sul territorio. Il contributo non potrà essere superiore a 50 mila euro, la sovvenzione non potrà superare il 90 per cento della spesa ammissibile quindi le proposte progettuali dovranno prevedere un cofinanziamento privato del dieci per cento. Incentivi pensati per aiutare i giovani residenti o disposti a stabilire la residenza nelle isole minori a cui è destinato l’avviso della Regione, ossia Isola dell’Asinara, La Maddalena, Caprera, Isola di San Pietro, con l’obiettivo di stimolare l’occupazione giovanile attraverso l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali.

