Fondi dalla Regione per acquistare l’area 

Dopo un iter lungo e difficile, avviato oltre un anno fa, Sorgono registra un passo in avanti verso la realizzazione dell’elisuperficie notturna per le emergenze sanitarie. Nei giorni scorsi, la firma della convenzione fra Comune e assessorato regionale agli Enti locali, con lo stanziamento di 150 mila euro che consentiranno di acquistare un terreno in località “Bing’e Corte”. Un risultato raggiunto dopo la bocciatura dell’Enac alla precedente elisuperficie, che sarebbe dovuta sorgere nei terreni dell’istituto agrario. «Il no all’eliporto nell’Agrario ci ha spiazzato, buttando mesi di accordi con Provincia e scuola - dice il sindaco Francco Zedde - Enac sosteneva che non potessimo andare avanti per ragioni di sicurezza col vicino eliporto del Corpo forestale. Non ci siamo arresi. Il nostro appello alla presidente Todde non è caduto nel vuoto».

Spiega: «Abbiamo raccolto l’impegno preciso della presidente Todde, nell’inserire in finanziaria la somma necessaria». Aggiunge: «A causa dei lavori al campo sportivo, non possiamo più far atterrare i velivoli in quella che era una soluzione tampone, col supporto della Protezione civile. Cercheremo di non perdere altro tempo». Zedde annuncia il cronoprogramma: «A inizio anno l’atto di vendita del terreno, frutto di una trattativa già avviata con i proprietari. Di lì a breve bandiremo la gara d’appalto, puntando a concludere l’opera entro l’estate». Zedde ringrazia «il consigliere regionale Franco Mula, la presidente Todde e l’assessore Giuseppe Meloni». Il comitato Sos «esprime soddisfazione».

