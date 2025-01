Fondi dal Gal per promuovere il turismo  

Altri 100 mila euro in arrivo dal Gal al Comune Giba. Si tratta, come fa sapere il sindaco Andrea Pisanu «di un finanziamento che riceviamo insieme al Comune di San Giovanni Suergiu grazie al bando dedicato alla realizzazione di infrastrutture turistiche su piccola scala. Un risultato frutto dell’impegno costante dell’Ufficio Tecnico e dell’amministrazione comunale per migliorare la qualità della vita dei cittadini e valorizzare il nostro territorio»

Le risorse permetteranno al Comune del basso Sulcis di acquistare una sedia “job” per la spiaggia di Porto Botte per l’accesso in acqua a persone con mobilità ridotta, una stazione di ricarica per bici elettriche da installare insieme a nuove attrezzature nel parco di Is Muras, oltre a nuove strutture ludiche in legno da posizionale nel parco di Marco Pittoni.

Soddisfazione anche per Elvira Usai, sindaca di San Giovanni Suergiu: «Grazie al prezioso lavoro svolto da amministrazione e uffici siamo riusciti ad ottenere questo importante finanziamento di poco meno di 100 mila euro dal Gal per il paese: ci permetterà di allestire e potenziare e l'infoPoint comunale, servizio cruciale per migliorare l'esperienza turistica .

