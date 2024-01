Fondi contro il randagismo: «Troppi pericoli in campagna» 

Il Comune di San Gavino cerca di arginare il sempre più diffuso fenomeno del randagismo e per fare questo si rivolge all’associazione “Gli invisibili Sardegna”, che da anni opera nel campo dell’assistenza e cura degli amici a quattro zampe. Il sodalizio sangavinese percepirà tremila euro, lo rimarca il sindaco Carlo Tomasi: «Il Comune promuove iniziative e campagne di sensibilizzazione volte alla tutela degli animali domestici, incentivando le adozioni al fine di arginare il fenomeno del randagismo anche attraverso interventi di controllo della popolazione canina che vive in libertà».

Negli ultimi tempi sono numerosi i randagi che mettono a rischio la sicurezza soprattutto di chi percorre le periferie e le campagne del paese anche per una semplice passeggiata. «Il problema del randagismo è molto avvertito dalla popolazione per via dei pericoli che comporta – rimarca il consigliere del gruppo misto Stefano Altea –, ci sono anche esempi recenti di aggressioni sia nel centro urbano che nelle campagne. Soprattutto per chi svolge attività sportiva all’aperto come la camminata, la corsa o la bici. Purtroppo in questi 10 anni si è fatto davvero poco per risolvere un problema che è diventato sempre più serio. Confidiamo che la prossima amministrazione intervenga in maniera decisa per contemperare il benessere degli animali con la sicurezza dei cittadini». ( g. pit. )

