Fondi comunali, slitta il regolamento 

Slitta l’approvazione del nuovo regolamento sulla concessione di contributi alle associazioni. Uno dei punti più attesi durante l’ultimo Consiglio comunale è stato rimandato a causa dell’eccessivo numero di consiglieri che rivestono anche incarichi di responsabilità nelle varie associazioni locali. In particolare Luca Littera (Scout Ares), Marcello Melis (Tennis Club) e Martino Deidda (Associazione Beranu) sono i principali referenti delle rispettive associazioni ma oltre a loro anche la maggior parte degli altri consiglieri ha relazioni più o meno strette con una o più associazioni, direttamente o per parentela.

Le norme

La bozza del regolamento, nel complesso ampiamente concordata tra maggioranza e opposizione, verrà rivista nelle prossime settimane e adattata alla situazione specifica dei vari consiglieri, eliminando così ogni possibile dubbio.

Si tratta di una cautela aggiuntiva perché la norma di riferimento che disciplina l'incompatibilità tra consiglieri comunali che ricoprono ruoli decisionali e associazioni che ricevono contributi, non cita espressamente le associazioni ma solo gli enti. A questo si aggiunge che le sovvenzioni citate sono quelle a carattere continuativo mentre nel caso delle associazioni locali si parla quasi sempre di contributi occasionali.

Anche per i ruoli ricoperti non c'è unanimità di parere tra gli esperti. Se non ci sono dubbi su chi ricopre la carica di presidente, discorso diverso andrebbe fatto per segretari e tesorieri, i cui reali compiti andrebbero valutati a seconda dei vari statuti.

Il rinvio

«Ci siamo confrontati con la minoranza e abbiamo deciso di modificare la bozza - spiega la sindaca Monica Cadeddu - i contenuti rimarranno gli stessi ma ci saranno due regolamenti distinti, uno per le associazioni sportive e l’altro per quelle culturali».

Tra i possibili destinatari enti pubblici, associazioni, fondazioni, istituzioni, enti ecclesiastici, comitati ed enti del terzo settore. Requisito fondamentale è l'iscrizione all’albo comunale delle associazioni, da rinnovare annualmente.

Per quanto riguarda i contributi per le attività sportive, ad ogni società verrà assegnato un punteggio. Verranno presi in considerazione diversi parametri quali ad esempio numero ed età dei tesserati, numero di competizioni, spese per attrezzature tecniche o per le trasferte.

I contributi destinati alle attività culturali, musicali, teatrali, artistiche e di promozione del territorio verranno invece assegnati considerando principalmente aspetti quali ad esempio originalità e innovazione della proposta, anzianità dell'associazione, potenziali collaborazioni con altre associazioni e coinvolgimento delle scuole.

RIPRODUZIONE RISERVATA