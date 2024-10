Fondi comunali per le associazioni 

Ventinovemila euro per le attività culturali e di promozione sociale. Il Comune di Dolianova ha pubblicato il nuovo bando rivolto alle associazioni del paese.

Le richieste verranno valutate da un’apposita commissione sulla delle indicazioni contenute nel nuovo Regolamento per l’assegnazione dei contributi. Punteggi più alti sono previsti per le associazioni con esperienza consolidata nel corso degli anni . Un canale preferenziale sarà riservato ai progetti di qualità che prevedono un cofinanziamento da parte delle associazioni.

Dei 29mila euro stanziati, ventiduemila saranno destinati alle attività culturali, settemila andranno invece a quelle di promozione e protezione sociale. Per il primo settore, il contributo massimo previsto è di settemila euro, tremila per il secondo. I progetti dovranno essere realizzati entro 31 dicembre del 2025. Le domande dovranno essere presentate entro l’11 novembre. (c. z.)

