Fondi comunali alle associazioni 

Il Comune eroga quasi 15 mila euro alle associazioni del paese. Si tratta del contributo ordinario per l’attività svolta nel 2023, in favore delle associazioni culturali, di volontariato e di promozione sociale. Nell’elenco dei beneficiari figurano Do.Mo.S. Donne di Monastir per il sociale, che ha avuto una sovvenzione di 1.280 euro, il comitato Santi Pietro e Paolo (1.153 euro), l’associazione culturale L'Aurora “Insieme Possiamo” (957 euro), i volontari del soccorso Sos (1.407 euro), la Pro Loco (461 euro), l’Avis comunale (1.211 euro), il circolo Anspi Antonia Mesina (403 euro), il comitato San Sebastiano (1.407 euro), il comitato San Giacomo e Sant'Anna (1.107 euro), l’associazione culturale Santa Lucia (1.442 euro), la banda musicale Monastir (2.123 euro), l’associazione Sant'Antonio Abate (1.257 euro), e il gruppo folk Janas Monastir (784 euro). (ig. pil.)

