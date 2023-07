Fondi comunali al centro  della Protezione civile 

I continui incendi in viale del Minatore (mercoledì sera l’ultimo rogo) e quelli fra Caput Acquas e Barbusi costringono il Comune di Carbonia a potenziare la Protezione civile antincendio. L’esecutivo ha difatti stanziato una somma di diecimila euro per il centro operativo comunale con particolare riguardo alla lotta ai roghi che ogni estate, e immancabilmente nelle stesse zone, vengono appiccati alla periferia della città.

«Abbiamo deciso di rafforzare l’apporto che i tre nostri sodalizi garantiscono, spesso anche in maniera volontaristica dimostrando un grande senso di responsabilità», spiega il comandante della Polizia municipale di Carbonia Andrea Usai. Operativi sul campo da anni ci sono l’associazione TerraMare, il Radio Ser Carbonia, e di recente si è accreditato il sodalizio Athena. Con questi fondi (per contrattempi col bilancio stanziati tuttavia in ritardo: siamo già al 7 luglio) sarà possibile «operare interventi di monitoraggio e prevenzione – spiega il comandante Usai – e primo intervento». I fondi verranno distribuiti in base a particolari criteri entro il 20 luglio.

Dopo i due pesanti incendi della scorsa settimana, anche mercoledì incendiari all’opera nelle campagne fra viale del Minatore e la bretella di via Ospedale a ridosso dell’insediamento rom: è quasi una scena quotidiana. Le fiamme hanno lambito la strada. Sul posto due mezzi dei vigili del fuoco.

