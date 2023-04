Fondi Argea per migliorare le strade di campagna 

Grazie a di un finanziamento da parte di Argea (Agenzia regionale per la gestione ed erogazione di aiuti per l’agricoltura) il Comune di Isili potrà apportare migliorie alla viabilità rurale. Il tratto interessato dai lavori è la strada comunale che collega il paese con la colonia penale. Qui sono ubicate una dozzina di aziende agricole-zootecniche e altrettante hanno sede in altre parti del territorio comunale ed usufruiscono della stessa arteria stradale. L’amministrazione comunale aveva già presentato istanza per ottenere il finanziamento nel 2017 senza però entrare in graduatoria. Solo più tardi, dopo una rettifica e l’avvio dello scorrimento delle graduatorie, anche Isili ha visto riconosciuto un finanziamento di 200 mila euro. Ieri è stato riapprovato il progetto che prevede il ripristino del manto stradale; verranno anche fatte le cunette in entrambi i lati. In un tratto è presente anche una muratura in pietra che verrà ripristinata, verranno realizzati anche due canali di scolo per acqua e liquidi. Questi lavori consentiranno un transito in sicurezza da parte degli orticoltori che in questo periodo cominciano a recarsi in campagna sempre più di frequente.

