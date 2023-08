Fondi alluvione Aspro scontro  tra Meloni  e Bonaccini 

A quasi tre mesi dall'alluvione in Romagna, è finita la tregua istituzionale: è scontro aperto fra governo e Regione, fra la premier Giorgia Meloni e Stefano Bonaccini e, di conseguenza, fra Fdi e Pd. Scontro sulle cifre, sul metodo e su quello che si è fatto o non si è fatto per rimettere in sesto il territorio in vista della stagione autunnale e per ristorare famiglie e imprese colpite dai danni.

«Non ho avuto modo - scrive la premier rivolgendosi a Bonaccini - di leggere da parte sua alcuna parola di sostegno» all'azione del governo sull'alluvione, «anzi. Ho letto che Lei, nella Sua veste di presidente di Regione nonché di sub commissario alla ricostruzione, ha ripetutamente affermato che sul territorio non sarebbe arrivato sino a oggi neanche un euro. Non bisogna cedere alla fretta e alla frenesia che pare rispondere al desiderio di qualcuno di avere un po' di visibilità, alimentando polemiche inutili». Replica Bonaccini: «La fretta che Meloni mi imputa in realtà è quella dei nostri concittadini. Che tutto meritano fuorché polemiche sterili tra istituzioni o il fatto che non debbono lamentarsi perché molto sarebbe già stato fatto. Purtroppo non è così, può senz'altro chiedere direttamente a famiglie e imprese».

