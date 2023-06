Fondi alla cultura, lite Is Mascareddas-Comune 

L’accusa è pesantissima: «Almeno finché ci sarà questa Giunta e finché i criteri saranno volti a privilegiare i soggetti a discapito dei progetti, non presenteremo più richiesta di contributo al Comune». Is Mascareddas è sul piede di guerra per la distribuzione dei fondi alle attività culturali. La compagnia fondata nel 1980 e dichiarata bene culturale dalla Soprintendenza «per il secondo anno consecutivo non rientra tra quelle finanziate dal Comune. Nel governo di questa città manca una scelta responsabile per quel che riguarda le politiche culturali», spiega il fondatore Tonino Murru, «una riflessione su cosa si finanzia e perché, per fare che cosa. Idonei non beneficiari: questa formula è offensiva. È come dire vorrei ma non posso».

Immediata (e piccata) la replica dell’assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau: «Intanto bisogna fare attenzione alle dichiarazioni rilasciate che sono ai limiti di querela e che diffamano il lavoro degli uffici e di una commissione esterna», che valuta i progetti, «costituita da docenti universitari e professionisti del settore. E poi bisogna dire che Is Mascareddas ha presentato 2 progetti, uno vincente e l’altro no: quindi il contributo l’ha preso. C’è una malafede dettata da questioni ideologiche». ( ma. mad. )

