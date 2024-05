Fondi al Pd, prosciolti in dieci 

Sei ex consiglieri regionali sono stati scagionati con formula piena, mentre per altri quattro - oltre alla pronuncia nel merito - è arrivata anche qualche prescrizione. Si è chiusa ieri pomeriggio l’udienza preliminare del procedimento sul presunto uso improprio dei fondi destinati al gruppo del Partito Democratico, nel corso della XIV legislatura (2009-2014), con una raffica di non luogo a procedere “perché il fatto non sussiste” o perché “il fatto non costituisce reato”, mentre per qualche singola imputazione è stato il troppo tempo trascorso a decretare l’estinzione del reato.

La sentenza

A pronunciare la sentenza è stata la giudice Ermengarda Ferrarese che ha fatto cadere tutte le accuse nei confronti dei dieci imputati residui, per i quali il pm Andrea Vacca aveva chiesto il rinvio a giudizio. In precedenza per altri sei ex esponenti del Pd era arrivata la prescrizione ed erano stati già stralciati. Le contestazioni rimaste in piedi sino a ieri, a vario titolo, riguardavano l’acquisto di targhe e coppe, l’organizzazione di eventi con pranzi in ristorante, spese di rappresentanze e per i dipendenti del gruppo consiliare, oltre che spese effettuate con la carta di credito del gruppo per pc, software e stampanti. Alla fine la giudice ha pronunciato il non luogo a procedere con la formula più ampia per Giuseppe Luigi Salvatore Cucca, Giampaolo Diana, Valerio Meloni, Cesare Moriconi, Chicco Porcu, Gian Valerio Sanna, Antonio Solinas, Gavino Manca, Francesco Sabatini e Mario Bruno (dichiarate estinte per prescrizione alcune singole imputazioni per gli stessi Bruno, Meloni, Diana e Porcu).

La soddisfazione

La lettura del dispositivo è stata accolta con emozione e abbracci da alcuni degli imputati presenti con i rispettivi difensori, gli avvocati Nicola Floris, Guido Manca Bitti, Agostinangelo Marras, Angelo Nanni, Gianluca Giordo, Francesco Ruju, Massimo Melis, Gianfranco Siuni e Raffaele Miscali. Nell’ottobre 2020, quando si era chiusa l’indagine, la Procura aveva ipotizzato il peculato aggravato per l’uso di denaro pubblico destinato per finalità non istituzionali nei confronti di 16 consiglieri della XIV legislatura. Per alcuni la prescrizione era già scattata perché i fatti erano molto vecchi. Avevano già dimostrato in indagine la correttezza delle spese gli ex consiglieri Marco Espa e Marco Meloni, difesi dai legali Giuseppe Macciotta e Fabio Pili.

Le indagini

L’inchiesta della Procura sui fondi ai gruppi consiliari era nata attorno alle spese del “Gruppo Misto” della XIII legislatura, ma poi si era rapidamente estesa pressoché a tutte le forze politiche del Consiglio regionale anche per la legislatura successiva. Il titolare del fascicolo, il pm Marco Cocco, aveva messo sotto indagine un’ottantina di esponenti politici. Per alcuni le sentenze di condanna sono diventate definitive, ma per altri sono arrivate anche assoluzioni e molte prescrizioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA