Fondi al figlio, i repubblicani mettono Biden sotto impeachment 

WASHINGTON. Cominciano i colpi bassi nella battaglia per la Casa Bianca. I repubblicani alla Camera lanciano un'indagine per l’impeachment di Joe Biden, sospettato di complicità negli opachi affari esteri del figlio Hunter, e intanto Vladimir Putin entra a gamba tesa nella campagna elettorale definendo Donald Trump «un perseguitato politico» per le inchieste a suo carico.

Facendo propria la tesi del tycoon, lo zar ha denunciato pubblicamente nel forum economico a Vladivostok (dove oggi dovrebbe incontrare Kim Jong-un, in arrivo dalla Corea del Nord sul treno presidenziale) che le inchieste giudiziarie contro Trump sono «una persecuzione per ragioni politiche da parte del suo rivale», ossia Biden. Una dimostrazione della «perversione del sistema politico americano», secondo il leader del Cremlino, che ha spesso neutralizzato i suoi oppositori con inchieste pretestuose. Poi Putin ha liquidato come «fesserie» i legami russi di The Donald, sottolineando che è il presidente che ha imposto a Mosca «più sanzioni di ogni altro». E il tycoon incassa anche l’avvio di un’indagine formale su Biden, un'onta che lui ha già subito due volte uscendone indenne. A dare l’annuncio è stato lo speaker Kevin McCarthy: «Attraverso le nostre indagini abbiamo scoperto che Biden ha mentito al popolo americano riguardo alla propria conoscenza degli affaristi esteri della sua famiglia. Testimoni oculari hanno dichiarato che il presidente si è unito a più telefonate e ha avuto molteplici interazioni, cene che hanno fruttato milioni di dollari a suo figlio e ai suoi soci in affari», ha aggiunto, evocando una «cultura di corruzione». I documenti bancari, secondo lo speaker, mostrano che quasi 20 milioni di dollari in pagamenti sono stati indirizzati ai membri e ai soci della famiglia Biden «attraverso varie società di comodo».

RIPRODUZIONE RISERVATA