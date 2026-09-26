Fondi al canile, Comuni da risarcire 

Danno erariale rilevato dalla Corte dei Conti, per presunto “indebito profitto quale corrispettivo per prestazioni non eseguite ovvero fornite in modo del tutto difforme da quelle pattuite”. È una delle argomentazioni con le quali i gestori del Canile Europa di Olbia sono stati condannati a pagare circa 200mila euro ai Comuni convenzionati con la struttura (Aglientu, Badesi, Baratili S. Pietro, Bortigiadas, Budoni, Calangianus, Castelsardo, Chiaramonti, Gonnosfanadiga, Monti, Sant’Antonio di Gallura, San Teodoro, Telti e Tempio). Destinatari del provvedimento sono il veterinario Quinto Puddu, la moglie Pinna Murru e l’associazione “Movimento per la biodiversità”.

La sentenza dei giudici contabili nasce dall’attività della Procura di Tempio e della Guardia di Finanza di Olbia che nel 2019 ottennero il sequestro del Canile Europa di Olbia. A Tempio è in corso il processo sulla presunta truffa ai danni di 33 enti convenzionati, ma la Corte dei Conti si è portata avanti. La Procura di Tempio aveva indicato un importo complessivo di oltre un milione di euro nella quantificazione del danno erariale, ma i giudici contabili hanno accolto la linea della difesa, gli avvocati Nicola Di Benedetto e Silvia Mura, escludendo il risarcimento per diverse amministrazioni, tra le quali il Comune di Villacidro e le Unioni della Marmilla e del Gerrei (azione erariale prescritta). Con la stessa sentenza sono stati condannati due ex dirigenti veterinari della Asl di Olbia che non avrebbero agito contro il canile dopo diversi sopralluoghi. La Procura di Tempio ha segnalato che l’esito dei controlli della Asl è stato smentito dalle conclusioni dei consulenti del pm.

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