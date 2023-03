Fondi ai gruppi, Murgioni condannato a 2 anni e 7 mesi 

Due anni e sette mesi di reclusione per peculato, ma la dichiarazione di prescrizione per le somme spese prima del 13 agosto 2007. La Prima sezione penale del Tribunale di Cagliari ha condannato l’ex consigliere regionale di Fortza Paris e del Popolo delle Libertà, Eugenio Murgioni, finito nell’inchiesta sui fondi destinati ai gruppi della XIII e XIV legislatura del Consiglio regionale che ha coinvolto un’ottantina di politici sardi.

Nella sua requisitoria la pm Rossella Spano aveva chiesto una condanna a 4 anni di carcere. Nell’estate 2014, l’attuale Primo cittadino di Castiadas (che rischia di essere ora sospeso per effetto della Legge Severino), era stato arrestato su ordine del Gip che aveva ravvisato un rischio di inquinamento delle prove nel corso dell’indagine condotta dal sostituto procuratore Marco Cocco. Al termine della sua discussione, il difensore Massimiliano Ravenna aveva chiarito che tutte le cifre contestate erano poi state restituite al Consiglio regionale attraverso un fondo vincolato.

Ieri mattina, al termine della camera di consiglio, il collegio presieduto dalla giudice Tiziana Marogna ha chiarito che per una parte delle imputazione è già sopraggiunta la prescrizione, ma per le rimanenti è arrivata la condanna a 2 anni e 7 mesi. La presidente – come prevede la nuova norma – ha anche chiesto alla difesa se volesse accedere alle misure introdotte dalla riforma Cartabia, ma il difensore ha declinato: scontato, dunque, il ricorso in appello. Nel frattempo, però, il sindaco di Castiadas potrebbe essere sospeso per sei mesi per effetto della “Severino”.

