Fondi ai Comuni, guerra totale  

È diventato un caso politico sull’asse Cagliari-Roma l’allarme lanciato da Silvio Lai. Quattro giorni fa, il deputato dem ha rilanciato la nota ufficiale con cui «il ministero dell’Interno, il 12 giugno, ha congelato il pagamento della prima rata del Fondo di solidarietà comunale 2025 per la mancanza di liquidità nelle casse dello Stato. A essere versata è stata solo un’anticipazione parziale, il 3 giugno, rinviando a data indefinita il saldo residuo». Di fatto, una miccia che ha trovato sponda nella maggioranza in Regione e a cui ha replicato compatto il centrodestra.

La prima a intervenire è stata la presidente Alessandra Todde. «Se il Governo ha difficoltà di cassa, lo dica chiaramente e cambi le priorità di spesa. Ma non scarichi sulle autonomie locali il peso di una gestione incerta e opaca delle risorse pubbliche. Noi saremo al fianco dei Comuni e li supporteremo con ogni mezzo disponibile». Sempre in quota M5S, il senatore Ettore Licheri ha parlato di «ennesimo scippo ai danni dei cittadini». Per Luca Pizzuto (Sinistra futura), «il Governo Meloni certifica il suo fallimento: senza il Fondo di solidarietà comunale saltano i servizi essenziali, come le mense scolastiche, i trasporti e l'assistenza a famiglie e anziani».

Dal centrodestra si fanno sentire intanto i deputati di Forza Italia. «Todde – ha replicato Ugo Cappellacci – conferma un amore non corrisposto per i numeri e persevera nell’arte della mistificazione per coprire il suo vuoto politico. Dopo il primo pagamento della rata il 27 maggio, è seguita una seconda erogazione e in tempi rapidi è prevista la liquidazione dell’1,68% residuo, che completa il trasferimento». Per il consigliere regionale Corrado Meloni (FdI), «quella di Todde è l’ennesima “operazione propaganda”: la presidente vorrebbe utilizzare il momentaneo mancato pagamento dell'1,68% del Fondo come cortina fumogena per oscurare il nulla della sua gestione dopo oltre un anno di governo. Un disperato tentativo di distrarre l'opinione pubblica isolana». Anche la Cisl Sardegna, con il segretario regionale Pier Luigi Ledda, ha preso posizione: «In gioco ci sono oltre 3 miliardi di euro destinati a sanità territoriale, scuole, reti idriche, strade e manutenzione urbana. Si tratta di risorse fondamentali per garantire non solo l’efficienza amministrativa, ma anche la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini della Sardegna».

