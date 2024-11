Fondi ai Comuni del Linas, virtuosi e non 

La Programmazione territoriale dell’Unione dei Comuni del Linas, partita col freno a mano per via dei ritardi accumulati dal Comune di Gonnosfanadiga, sta per concludersi con lo stesso handicap dell’avvio. Sette anni dopo, Villacidro e Guspini hanno realizzato le opere, Arbus ha pronte le progettazioni, Gonnosfanadiga resta fanalino di coda e il sindaco, Andrea Floris, si è chiuso nel silenzio. La minoranza fa sapere che è «tutto fermo». Intanto l’Unione si prepara al secondo bando e sarà ancora una volta in comunione con l’Unione dei Comuni Terralbese.

Il progetto

Il patto fra le due Unioni, nato nel 2017, si è messo in cammino nel 2019 con la convenzione firmata dai dieci enti interessati, quattro del Medio Campidano: Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini e Villacidro. In campo 24 progetti, per complessivi dieci milioni di euro, assegnati in base al numero dei residenti: sette milioni da dividere fra Villacidro e Guspini, il resto in parti uguali fra Gonnosfanadiga e Arbus. Quattro le aree interessate: servizi anziani, sostegno alle famiglie con fasce a rischio, scuole per l’infanzia, strutture sportive. Individuati i bisogni, le singole amministrazioni, hanno seguito strade diverse. E in questi giorni, avviati gli incontri per la seconda fase, sono emerse polemiche per i forti ritardi di Arbus e Gonnosfanadiga, soddisfazioni per Villacidro e Guspini, tanto da portare in casa dell’Unione Linas, un premio per la prossima programmazione, ancora da definire.

Arbus-Gonnosfanadiga

I primi a sollevare le proteste contro gli «ingiustificati ritardi», sono stati i consiglieri di minoranza di Arbus. «A parte il rischio – dice Gianni Lussu – di perdere il patrimonio dei padroni della miniera, donatoci per esporlo nell’Ufficio Geologico, dove i lavori finanziati con i fondi dei Patti territoriali sono fermi al palo, resta da capire perché tanta trascuratezza. Invece di aprire i cantieri con i fondi delle servitù militari che in nessun caso vanno restituiti allo Stato, sarebbe stato opportuno dare la precedenza alle somme dei Patti territoriali, evitando così il rischio di rispedirli al mittente, in quanto fondi dei Programmi operativi regionali». Il sindaco, Paolo Salis, giustifica il rinvio: «Sono iniziative ereditate dalla precedente legislatura, con la scelta inopportuna di frazionare l’investimento in otto piccoli interventi fra la Costa Verde, le miniere e il centro abitato. Più progetti, più bandi, più burocrazia». Questione simile a Gonnosfanadiga, la differenza sta nel fatto che il primo cittadino non risponde né al telefono né ai messaggi. «Abbiamo più volte – ricorda il consigliere di minoranza, Nino Zanda – chiesto inutilmente in Consiglio di riferire sulla programmazione territoriale. L’eccezione è stata quasi tre anni fa, quando il sindaco ha chiuso il Centro anziani per l’avvio dei lavori. Stiamo ancora aspettando».

Villacidro-Guspini

Soddisfatti i sindaci per la puntualità con cui hanno concluso buona parte delle opere, ne resta qualcuna, comunque appaltata. «A dicembre – dice Federico Sollai – sono previsti collaudi di tutte le opere, l’eccezione è la piscina che sta per essere aggiudicata». Così Giuseppe De Fanti: «La pista di atletica e lo stadio sono ultimati. Altri interventi sono in corso e altri pronti a partire».

