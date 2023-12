«Fondi affidati con discrezionalità» 

Volano stracci anzi boccali all’interno della maggioranza consiliare. Tutta colpa di un’iniziativa la cui organizzazione, ad ascoltar parte della maggioranza, sarebbe stata «affidata con discrezionalità». Si tratta della festa della birra: risale a a tre mesi fa ma i malumori, accesi allora, non solo non si placano ma anzi si intensificano.

Dure accuse

Durante l’ultima seduta di Consiglio il capogruppo della forza di maggioranza relativa, Carbonia Avanti, Gianluca Arru ha attaccato senza mezzi termini l’assessore alle Attività produttive Michele Stivaletta. Oggetto del contendere era la metodologia usata nell’organizzare l’evento, “Sulcis beer fest”, svoltosi il 25 e 26 agosto scorso (la giornata del 27 era stata annullata a causa del maltempo) presso la grande miniera di Serbariu. In una sua interrogazione l’esponente di maggioranza, pur riconoscendo l’ottimo esito avuto dalla rassegna, non ha lesinato una durissima critica all’amministrazione: «L’assessore deve capire di non essere a casa sua, di poter aprire un cassetto e decidere di fare quello che vuole. Ci sono delle regole da rispettare. L’organizzazione di un evento così importante, - ha sottolineato – con una spesa di 29 mila euro, non può essere affidata per vostra scelta ad un’associazione, “Sulcis Eventi”, nata pochi giorni prima, esattamente il 17 agosto, senza passare per una manifestazione d’interesse attraverso la quale selezionare i realizzatori. È una cosa gravissima». L’esponente della formazione che conta cinque consiglieri, tra cui il presidente dell'Assemblea, e due assessori, prosegue: «Aevate un’altra possibilità: affidare l’organizzazione alla Pro Loco, che poi avrebbe dovuto investire gli eventuali ricavi in altre manifestazioni culturali, mentre un privato è libero di fare ciò che vuole di eventuali ricavi. Non l’avete fatto». Gianluca Arru è un fiume in pena e non si ferma: “altra cosa grave è l’affidamento dell’incarico per la realizzazione della brochure per gli eventi estivi, che comprendeva anche la festa della birra. L’avete affidata, anche questa volta in maniera discrezionale, ad un attività di Carbonia che poi ha delegato la stampa ad una copisteria di Iglesias. Proprio l’assessore alle Attività produttive non si preoccupa di dare spazio alle attività della nostra città?».

La replica

L’assessore, nonché vicesindaco, Michele Stivaletta non ci sta è difende a spada tratta le sue scelte: «È stato chiesto agli organizzatori, che già hanno organizzato importanti festival della birra come quelli di Tratalias e Alghero, di formare un associazione in città per poi dare continuità a Carbonia nell’organizzazione di questo tipo di eventi di qualità. La rassegna ha dato grande lustro alla città e rifarei la stessa scelta». Anche per quanto riguarda la vicenda della brochure l’assessore non ha alcun dubbio: Se a sei giorni dall’inizio delle attività estive nessuno si è ancora preoccupato della pubblicità cerchi di correre ai ripari e questo è stato fatto».

