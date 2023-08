Fonderia, un test per la rinascita 

Dopo gli ultimi mesi di stop, la storica fonderia di San Gavino Monreale, che fa capo alla Portovesme srl di proprietà degli svizzeri della multinazionale Glencore, ha riaperto i battenti. Nello stabilimento industriale del Medio Campidano è partito un test per la lavorazione del piombo bismuto che oggi trova ampia applicazione tra l’altro nel campo aerospaziale e nelle telecomunicazioni. Impiegati circa 50 dipendenti, che sono suddivisi in tre turni giornalieri (dalle 6 alle 14, dalle 14 alle 22 e dalle 22 alle 6).

La sperimentazione

I lavoratori della fonderia sono impegnati in una sperimentazione che proseguirà per 30-40 giorni come sottolinea Enrico Porceddu, uno dei tre rappresentanti della Cisl della Rsu della fonderia: «Nel caso in cui questo test dovesse avere esiti positivi e le lavorazioni dovessero essere remunerative – spiega – si potrebbe concretizzare il riavvio degli impianti di San Gavino fermi negli ultimi mesi e un’indipendenza dal punto di vista di materiali della fonderia da Portovesme. Il test è supervisionato da un tecnico Glencore qualificato e come risultato si prevede la realizzazione di una lega con la percentuale di bismuto al 40/45 per cento. Siamo all’inizio della prima fase della concentrazione della lega piombo bismuto. Da questa lavorazione avremo 2 tipi di leghe, una povera e una lega ricca bismuto. In questa fase si ottiene una lega ricca al 6% di bismuto. La concentrazione finale ( 40/45%) sarà verso il 10/12 settembre».

Le lavorazioni

Questa sperimentazione dà qualche segnale di speranza in un territorio diventato ormai un cimitero di fabbriche e di miniere chiuse da diversi decenni e per il test il materiale (circa 150 tonnellate) è già presente a San Gavino: «Il bismuto – aggiunge Porceddu - è considerato su scala industriale uno dei metalli pesanti meno tossici per l’organismo umano. Il test viene effettuato materialmente per la prima volta al mondo (le altre prove erano su laboratorio) e ciò dimostra sia la predisposizione della fonderia di effettuare diverse lavorazioni, sia l’alta professionalità e affidabilità dei tecnici e lavoratori di reparto. Come lavoratore accolgo con positività questa possibilità, anche perché è un segnale che la proprietà dell’azienda ha intenzione di cercare una soluzione all’attuale crisi che non ci permetteva di riavviare gli impianti fermi. È solo un test e non sappiamo quale risultato avrà e se e ci sarà una continuità lavorativa e soprattutto quanto personale verrà coinvolto nel progetto qualora andasse tutto nel verso giusto».

Piccoli segnali di speranza, nessuno vuole lasciarsi andare a un facile ottimismo. Lo evidenzia il sindaco di San Gavino Carlo Tomasi: «Ho già incontrato l’amministratore delegato della Portovesme Srl Davide Garofalo che mi ha illustrato il progetto. San Gavino Monreale è in condizioni di ripartire grazie all’alta professionalità del personale della fonderia ed è di fondamentale importanza ripartire e non tenere fermi gli impianti. In questo senso serve il massimo supporto da parte della Regione a partire dal presidente e dall’assessora all’industria e del Governo. Le conseguenze di una chiusura definitiva della fonderia sarebbero devastanti da un punto di vista economico e sociale».

