Fondazione Vodafone a sostegno delle donne 

Fondazione Vodafone Italia e Lines, brand di Fater, nell’ambito delle iniziative per il contrasto alla violenza di genere, annunciano un accordo di collaborazione che prevede il posizionamento, sulle confezioni di alcune linee di prodotti Lines, di un QR code per scaricare Bright Sky, l’app mobile di Fondazione Vodafone che fornisce risorse, supporto e strumenti concreti alle donne che subiscono violenza domestica e maltrattamenti. Le confezioni su cui compare il QR code per il download di Bright Sky sono quelle dei pack in formato scorta e sono già in distribuzione ed è possibile già trovarle nei supermercati e ipermercati di tutta Italia.

«Gli episodi di violenza sulle donne non accennano a diminuire e spesso la violenza assume forme diverse, non solo fisica ma anche psicologica ed economica», afferma Adriana Versino, presidente di Fondazione Vodafone Italia: «L’accordo con un brand come Lines ci permette di raggiungere direttamente quelle donne che hanno bisogno di un supporto. Con Bright Sky vogliamo aiutare le donne maltrattate a fare il primo passo per uscire da situazioni a rischio in modo sicuro».

