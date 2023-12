Fondazione Trenino verde e polemiche 

Anche il Comune di Laconi ha aderito alla “Fondazione Trenino verde storico della Sardegna”. Non mancano le polemiche da parte della minoranza che evidenzia diverse criticità. « Contestiamo le modalità dell’istituzione, la composizione della struttura e la mancata condivisione con gli enti locali - dicono i consiglieri Simona Corongiu, Fausto Fulghesu, Barbara Sulis e Livio Serra – . La costituzione della Fondazione avrebbe dovuto coinvolgere i Comuni sede delle quattro tratte ferroviarie in qualità di soggetti attivi nella programmazione e gestione delrenino verde. Invece questa previsione non è stata rispettata» . Contestata anche l a previsione secondo la quale « il presidente della Fondazione è indicato dalla Giunta r egionale, due componenti dall’Arst e solo due tra i rappresentanti dei Comuni dove insistono le quattro tratte ferroviarie, vanifica la volontà di condividere le scelte con gli attori locali . Inoltre nella composizione della struttura mancano soggetti importanti come l’assessorato al Turismo. La costituzione della Fondazione dà l’impressione di essere una decisione calata dall’alto». La minoranza chiede al Comune di apportare alcune correzioni nell’ottica della partecipazione e condivisione con gli attori locali «che - concludono i consiglieri - sono impegnati in questa battaglia storica delle zone interne della Sar degna».

RIPRODUZIONE RISERVATA