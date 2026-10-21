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22 ottobre 2026 alle 00:24

Fondazione, Tonino Falconi è il presidente 

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La richiesta-ultimatum del Psd’Az che da mesi reclama la presidenza della Fondazione Oristano ha portato al cambio. Che il risultato sia quello auspicato dai sardisti è però un altro discorso.

Il sindaco, Massimiliano Sanna, ieri sera ha firmato il decreto di nomina dei nuovi rappresentanti del Comune nel Consiglio di amministrazione della Fondazione Oristano. Il presidente sarà Tonino Falconi (vicino al sindaco); Maria Cadeddu e Luigi Cozzoli i componenti. «La nomina si è resa necessaria a seguito della conclusione del mandato del precedente CdA, dopo l’approvazione del bilancio consuntivo 2025», si legge in una nota del Comune.

«Desidero esprimere, a nome mio personale e dell’Amministrazione comunale, un sincero ringraziamento a Carlo Cuccu, Maria Cadeddu e Danilo Atzeni per l’ottimo lavoro portato avanti alla guida e all’interno del CdA della Fondazione», ha sottolineato Sanna.

Dal ringraziamento a un augurio il passo è molto breve. «A Tonino Falconi, Maria Cadeddu e Luigi Cozzoli rivolgo i migliori auguri di buon lavoro. La Fondazione rappresenta uno strumento importante per la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale, delle tradizioni e delle potenzialità della nostra città. Sono certo che i nuovi componenti sapranno affrontare questo incarico con competenza e spirito di collaborazione». Da oggi si dovrà valutare se lo stesso “spirito di collaborazione” lo avranno Psd’Az e Forza Italia (Cuccu era espressione degli “azzurri”) verso la maggioranza.

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